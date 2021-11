España se enfrentará a Suecia EN VIVO vía DirecTV Sports EN DIRECTO por las Eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2022 en Qatar el domingo 14 de noviembre a las 2:45 p.m. (hora peruana). Aquí te podrás enterar en que canal de TV ver el duelo GRATIS.

Un reencuentro de La Cartuja, la reedición de la cita que estrenó el camino de España en la última Eurocopa, ante una Suecia que fue la última selección que dejó sin gol al equipo de Luis Enrique y, antes, la situó al borde del abismo en la fase de clasificación mundialista, que presenta un último capítulo en una ‘final’ en la que a la Roja le sirve el empate.

¿A qué hora juegan España vs. Suecia EN VIVO?

Perú - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Colombia - 2:45 p.m.

México - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Venezuela - 3:45 p.m.

Paraguay - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

España - 9:45 p.m.

España ha estado en las once últimas Copas del Mundo y caer a la repesca es un descrédito que se ha convertido en riesgo de fracaso, por un nuevo formato de eliminatorias directas a un partido repletas de peligro. Para evitar lo que en 1974 dejó a España fuera de un Mundial por última vez, en un partido de desempate ante Yugoslavia, los de Luis Enrique Martínez no se traicionarán a sí mismos ni especularán.

Suecia necesita ganar para lograr el pase y eso, a día de hoy, es un alivio para una selección a la que se le atragantan los rivales que apuestan por planteamientos defensivos y brilla ante las que le salen a jugar. Se llamen como se llamen.

Es habitual ver a España imponer un estilo ante la campeona de Europa y del mundo, Italia y Francia, y desfigurarse a base de toque y falta de profundidad ante otras como Grecia y Kosovo. “No vamos a especular, vamos a presionar arriba y a correr riesgos”, adelantó Luis Enrique, porque lo contrario sería traicionarse a sí mismo y a sus jugadores. Así, con el innegociable 4-3-3 y con retoques en un once que jamás repitió y que últimamente presenta hasta seis cambios de media entre partidos, se reencontrará la selección con La Cartuja.

A España, tras el vuelco de la última jornada, le sirve el empate pero Suecia es la selección que peor recuerdos le ha generado en el 2021. La derrota en Solna (2-1) agravó la situación en un grupo que inició con mal pie con el empate cedido ante Grecia en Granada (1-1). En dos encuentros, la selección perdió y empató a cero frente al rival ante el que se juega la plaza de acceso a Catar.

Los suecos llegan a la gran cita entre el desánimo por la dura derrota encajada en Georgia y el deseo de revancha. Suecia, que al menos ya se ha asegurado la segunda plaza y jugar la repesca, necesita ganar el partido de La Cartuja para ser primera y sacar billete directo a Catar.

La selección sueca no oculta su decepción ni ha buscado excusas, aunque sin olvidar tampoco que debió haber sentenciado el partido en la primera parte, cuando desperdició media docena de ocasiones. Zlatan Ibrahimovic, que reaparecía después de varios meses, ha admitido que no estuvo inspirado en la finalización y que aún no se encuentra al cien por ciento, si bien se ha ofrecido para ser titular si el seleccionador, Jan “Janne” Andersson, así lo decide.

Las dos únicas derrotas encajadas por Suecia en esta fase de clasificación -en Atenas y en Batumi- ocurrieron sin el jugador del Sampdoria, fundamental en el equilibrio defensivo. Ekdal también fue titular en los dos últimos enfrentamientos contra España, el empate a cero en la Eurocopa y el 2-1 en Estocolmo, y aunque da como favorito al equipo de Luis Enrique, resalta que Suecia sabe cómo “molestarlo”.

¿Qué canales transmitirán el España vs. Suecia EN VIVO?

Perú - DirecTv Sports

Ecuador - DirecTv Sports

Colombia - DirecTv Sports

México - Blue to Go Video Everywhere

Bolivia - DirecTv Sports

Venezuela - DirecTv Sports

Paraguay - DirecTv Sports

Chile - DirecTv Sports

Argentina - DirecTv Sports

Uruguay - DirecTv Sports

España - fuboTV

España vs. Suecia: alineaciones probables

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Koke, Carlos Soler; Sarabia, Dani Olmo y Morata.

Suecia: Olsen; Krafth, Lindelöf, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Ibrahimovic, Isak.