VER DirecTV Sports EN VIVO el Inglaterra vs Alemania ONLINE gratis este martes 29 de junio se enfrentan por los octavos de final de la Eurocopa 2020 en un partidazo que tendrá lugar en el estadio Wembley desde las 11 a.m. (hora peruana). No te pierdas con Trome todas las incidencias del partido.

Sigue los pormenores del partido Inglaterra vs Alemania este martes desde las 11 a.m. (hora peruana) en octavos de Eurocopa 2020.

SEGUNDO TIEMPO

66′ Se mantiene la supremacía de Inglaterra en Wembley. Alemania no encuentra la fórmula para contrarrestar.

52′ Harry Kane termina sentido tras chocar su rodilla con la de Hummels.

47′ ¡ATAJADÓN DE PICKFORD TRAS DISPARO DE HAVERTZ!

45′ ¡Comenzó la etapa complementarias!

PRIMER TIEMPO

45′ ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! INGLATERRA 0-0 ALEMANIA

43′ Toni Kroos queda sentido por unos minutos y es atendido.

31′ Timo Werner llega al área contraria pero Pickford sale y evita el gol alemán.

22′ Terrible superioridad de Inglaterra sobre Alemania. La principal diferencia es la zona y la intensidad de presión.

16′ Neuer detiene una llegada clara. Sigue el avance inglés.

10′ Primeros minutos de Inglaterra dominando la posesión del balón.

0′ ¡Comenzó el partido Inglaterra vs Alemania!

Empezó la transmisión del partido Inglaterra vs Alemania.

Alineaciones confirmadas del Inglaterra vs Alemania por Eurocopa 2020

XI INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Saka, Kane, Sterling

XI ALEMANIA: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Werner.

Así llegan al Inglaterra vs Alemania por Eurocopa 2020

La Inglaterra de Gareth Southgate viene de derrotar por 1-0 a República Checa con gol de Sterling, con lo cual quedó primero en el grupo D. Ahora, su aspiración será seguir en carrera para tentar su primer título de Eurocopa.

“Confiamos en cómo nos estamos preparando, en lo que podemos controlar. Lo externo nos trae emociones, pero esto es solo un partido de fútbol”, dijo el estratega inglés al respecto.

Al frente está la irregular Alemania de Joachim Löw, la cual viene exhibiendo irregularidad en los últimos partidos y que pasó más de un apuro en el empate de 2-2 ante Hungría, siendo Leon Goretzka el salvador con un gol a los 84′. El reto es difícil ahora frente a Inglaterra.

“Inglaterra se ha defendido muy bien hasta ahora, admitiendo poco, pero también es cierto que solo ha marcado dos goles. Tenemos que poner una defensa estable en el campo. También fue decisivo que marcamos muchos goles, lo que habla de nuestra fuerza de juego y de nuestra variabilidad. Inglaterra también puede contraatacar”, señaló el golero Manuel Neuer.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Alemania por Eurocopa 2020? - HORARIOS

A continuación revisa los horarios para ver el partido Inglaterra vs Alemania por los octavos de final de la Eurocopa 2020.

Perú 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

Chile 12:00 p.m.

Paraguay 12:00 p.m.

Venezuela 12:00 p.m.

Bolivia 12:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Argentina 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

¿Cómo hago para ver DirecTV Sports EN VIVO gratis el Inglaterra vs Alemania por Eurocopa 2020?

Si te interesa seguir el partido Inglaterra vs Alemania por DirecTV Sports, a continuación te traemos una lista para sintonizarlo según tu país.

Perú: 610 SD – 683 SD – 1610 HD – 4000 4K

Uruguay: 610 SD – 683 SD – 1610 HD – 4000 4K

Argentina: 610 SD – 683 SD – 1610 HD – 4000 4K

Ecuador: 610 SD – 683 SD – 1610 HD – 4000 4K

Colombia: 610 SD – 683 SD – 1610 HD – 4000 4K

Chile: 610 SD – 683 SD – 1610 HD – 4000 4K

Venezuela: 111 SD – 610 SD/HD – 619/1611/1614-1619 SD/HD – 1610 HD

¿Cómo hagao para ver SKY Sports México EN VIVO el Inglaterra vs Alemania?

Además, si vives en México es importante que tengas en cuenta que SKY Sports tiene la transmisión de los partidos de la Eurocopa 2020. Por ello, si quieres seguir el Inglaterra vs Alemania te contamos cómo sintonizarlo por dicho canal si es que vives allí.