Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO vía DirecTV Sports ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en la jornada 24 de LaLiga Santander este sábado 12 de febrero del 2022 desde las 10:15 a.m. (horario peruano) en el estadio de la Cerámica.

Último ensayo del equipo de Carlo Ancelotti antes de medirse a PSG en la Champions League. El adversario de este fin de semana ya complicó al elenco del italiano en la vuelta y robó un punto en el estadio Santiago Bernabéu en septiembre pasado.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga Santander?

México – 9:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

La ‘Casa Blanca’ encara el encuentro liguero con la tranquilidad de mantener una distancia de seis puntos con respecto a la escolta. Ello fue posible gracias a la victoria ajustada sobre Granada por 1-0 y el empate de Sevilla contra Osasuna.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga Santander?

DirecTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de LaLiga Santander que presentará a Real Madrid sin Karim Benzema. El delantero sufre por un problema muscular y ha quedado descartado para el fin de semana, pero hay esperanzas con miras al juego de Liga de Campeones.

Sin el goleador del equipo, ‘Carletto’ puede apostar por Luka Jovic, cuya producción no es de fiar. En todo caso, Vinicius Junior retorna tras una sanción y se apoyará en Marco Asensio, autor del tanto contra Granada.

De su lado, Villarreal desea escalar en las posiciones que otorgan clasificación a torneos internacionales. El equipo de Unai Emery viene de ganarle a Real Betis, uno de sus rivales directos en la pelea por meterse en Europa.

Para este compromiso, el ‘Submarino Amarillo’ se presentará sin el artillero Gerard Moreno por un golpe. Del mismo modo, Ruben Peña y Francis Coquelin necesitan más tiempo para recuperarse de sus respectivas lesiones.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO el partido Real Madrid vs Villarreal?

Para ver DirecTV Sports, debes contratar el servicio de cable de DirecTV y sintonizar el canal 610. Por otro lado, también tienes la opción de DirecTV GO.

DirecTV GO es un servicio de DirecTV para que puedas apreciar todos los eventos, películas, series, conciertos y demás en tus dispositivos, sean estos en vivo o no. Para tener acceso a DirecTV GO debes ser parte del servicio de DirecTV cuyos paquetes cuestan desde 39 soles y con ello, al registrarte, podrás disfrutar de competencias como LaLiga Santander.

Real Madrid vs. Villarreal: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Marcelo; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio, Luka Jovic, Vinicius Junior.

Villarreal: Geronimo Rulli; Juan Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán; Manu Trigueros, Etienne Capoue, Dani Parejo; Yeremi Pino, Paco Alcácer, Arnaut Danjuma.