Djené de Getafe: El defensor de Togo que marca a Lionel Messi y luego va en tren a su casa ¡Humildad total!

Djené Dakoman, el jugador de Togo de 25 años es un pilar en la defensa del Getafe y un ejemplo de humildad en el mundo entero. En sólo unos meses, se ha asentado en el centro de la zaga de su equipo con toda la confianza de su entrenador, José Bordalás.



"Mi éxito es salvar económicamente a mi familia". El camino de Djené hasta el Getafe no ha sido fácil. Su historia está llena de esfuerzo, sudor y trabajo hasta llegar a la elite. Es humilde hasta el extremo, no duda en desplazarse en tren para ir a los entrenamientos, buena parte de lo que gana lo destina a su familia y se cuida al máximo para no traicionar todo el esfuerzo que empleó para jugar en Primera División. Es Djené, uno de los jugadores revelación del Getafe.



Dejené, marcó con tenacidad a Lionel Messi y Luis Suárez en el partido por la Liga Santander y este sábado tendrá un reto tremendo: enfrentarse al Real Madrid de Cristiano Ronaldo.



Un aficionado del Getafe publicó una foto de Dejené en la estación de tren de Cercanías (Las Margaritas-Universidad) tras el duelo con Barcelona. Un ejemplo de humildad. ​

Djené Dakonam Ortega es tan grande que lo mismo te seca a Luis Suárez que vuelve a su casa tras entrenar en Cercanías. Respect 👏 pic.twitter.com/FBzpJNcWeu — Álvaro C. (@TheAlvarovic) 28 de septiembre de 2017

"Empecé en mi país, Togo. Luego me fui a Camerún y allí jugué la Liga de Campeones africana. De allí pasé a Francia, primero al Lens, un mes. Después hice una prueba en el Bastia. Y luego, al Alcorcón, donde estaba Bordalás. El primer año estaba él y el segundo Muñiz. De ahí pasé a Bélgica con un contrato en un club con el mismo propietario del Alcorcón (Roland Duchatelet). Fiché por tres años, pero vine aquí", dijo el zaguero de Getafe.

