Djokovic vs. Kyrgios EN VIVO chocan este domingo 10 de julio por la final masculina de Wimbledon. El encuentro va desde las 8:00 a.m. (hora peruana) en la cancha central del All England Lawn Tennis y Croquet Club y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de trome.pe.

Novak Djokovic buscará su Grand Slam número 21, que además sería su séptimo título de Wimbledon. Por su parte, Nick Kyrgios llega a su primera final de Grand Slam.

A poco de que se dispute la misma, los deportistas han desarrollado una especie de “bromance”, como dijo el tenista australiano. Por ello, se pudo observar como ambos compartieron un ameno momento a través de las redes sociales.

Un periodista que fue parte de SportKlub compartió una publicación respecto a una supuesta conversación entre Djokovic y Kyrgios en la que se referían al trato que tuvieron entre si por años.

Tras ello, ambos tenistas decidieron responder. Kyrgios subió una foto en la que le consultaba a Djokovic si eran amigos. Postal que respondió Nole , indicando que aceptaba la petición del australiano.

La regla era que, quien ganase la final de Wimbledon, invitara la comida , cena o bebida a su contrincante. Adicional a ello, añadió la frase “nos vamos a un club interno y nos volvemos locos”.

(Foto: captura de pantalla)

Djokovic vs Kyrgios: así llegan a la final de Wimbledon 2022

Novak Djokovic llega a esta final tras superar a figuras como Tim van Rijthoven, Jannik Sinner y Cameron Norrie. En tanto, Kyrgios derrotó en su camino a la final a Tsitsipas, Nakashima y Christian Garín. El australiano debía enfrentar a Rafel Nadal en semifinales, sin embargo, una lesión del español le otorgó el pase directo a la final.

Djokovic vs Kyrgios en vivo: horario de la final de Wimbledon 2022

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Estados Unidos - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 03:00 p.m.

Djokovic vs Kyrgios en vivo: ¿Qué canales transmiten la final de Wimbledon 2022?

La final masculina de Wimbledon entre Djokovic y Kyrgios será trasmitida a toda Latinoamérica por la señal de ESPN.

Djokovic vs Kyrgios en vivo: historial de enfrentamientos

El historial de enfrentamientos entre Nick Kyrgios y Novak Djokovic está a favor del australiano por 2-0. El ‘chico malo del tenis’ venció a ‘Nole’ en cuartos de final del ATP 500 de Acapulco por 7-6 (9) y 7-5 y en octavos de final del M1000 de Indian Wells por 6-4 y 7-6 (3), ambos duelos en 2017.