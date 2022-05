Novak Djokovic vs Diego Schwartzman EN VIVO vía ESPN ONLINE se enfrentan este domingo 29 de mayo por los octavos de final del Roland Garros 2022, en un vibrante encuentro que tendrá lugar en la cancha del Philippe Chatrier. Te contamos todos los pormenores del partido.

Djokovic, número uno del mundo, sigue en su camino por ganar su tercer título de Roland Garros y para ello se mide ante el complicado ‘Peque’. ‘Nole’ viene de ganar al esloveno Aljaž Bedene por 6-3, 6-3 y 6-2 en la ronda previa.

“Diego es uno de los jugadores más rápidos del circuito. Sus mejores resultados se han dado en arcilla, no cabe dudas de que es un oponente durísimo. Le conozco bien, hemos jugado muy buenos partidos en varias superficies. Enfrentarme a él... siempre esperas que te llegue una bola más tras otra bola más. Estoy listo para esa batalla física. No he pasado demasiado tiempo en pista hasta ahora y estoy golpeando muy bien la bola, así que tengo ganas de ese desafío”, dijo al respecto Djokovic sobre este partido.

Al frente está el ‘Peque’ Schwartzman, número 16 del ránking ATP, quien sorprendió al búlgaro Dimitrov y lo venció por 6-3, 6-1 y 6-2 para colarse a los octavos de final del certamen. El argentino busca alcanzar el rendimiento obtenido en la edición del 2020, cuando llegó a las semifinales del Grand Slam.

Djokovic vs Schwartzman: así va el historial de enfrentamientos

Es importante precisar que Novak Djokvic tiene una ventaja en sus duelos ante el argentino Diego Schwartzman, con un récord de 6-0 a su favor. A continuación, los duelos que sostuvo ante el ‘Peque’.

2020 Nitto ATP Finals, victoria de Novak Djokovic por 6-3 y 6-2

2020 ATP Masters 1000 de Roma, triunfo de Novak Djokovic por 7-5 y 6-3 (Final)

2020 Australian Open, victoria de Novak Djokovic por 6-3, 6-4 y 6-4 (Octavos de Final)

2019 ATP Masters 1000 de Roma, triunfo de Novak Djokovic por 6-3, 6-7 (2) y 6-3 (Semifinales)

2017 Roland Garros, victoria de Novak Djokovic por 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1 (partido por la Tercera Ronda)

2014 US Open, triunfo de Novak Djokovic por 6-1, 6-2 y 6-4 (partido por la Primera Ronda)

¿A qué hora juegan Djokovic vs Schwartzman en vivo en octavos Roland Garros 2022?

México – 5:15 a.m.

Perú – 5:15 a.m.

Colombia – 5:15 a.m.

Ecuador – 5:15 a.m.

Venezuela – 6:15 a.m.

Bolivia – 6:15 a.m.

Chile - 6:15 a.m.

Argentina – 7:15 a.m.

Paraguay – 7:15 a.m.

Uruguay – 7:15 a.m.

Brasil – 7:15 a.m.

España – 12:15 p.m.

¿Cómo ver canales transmiten Djokovic vs Schwartzman en vivo por Roland Garros 2022

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Uruguay: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

