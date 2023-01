Al Nassar tuvo un feliz domingo y se debió al esperado debut de Cristiano Ronaldo, quien colaboró para que su equipo logre una victoria (1-0) ante el Al Ettifaq, con lo que sumó 33 puntos y se mantiene como único líder en la tabla de posiciones. CR7 buscó remover las redes en varias ocasiones, pero finalmente fue el brasileño Anderson Talisca (31′) quien pudo anotar el único gol del partido.





Pese a que Cristiano Ronaldo no pudo debutar con gol, la emoción en el estadio Mrsool Park no decreció y acompañaron cada jugada, quite y finta del ‘Bicho’ quien parece necesitar algunas fechas para encontrar su mejor rendimiento con su nuevo equipo y entenderse más con sus nuevos compañeros.

Al Nassr vs Al Ettifaq en vivo ‘Minuto a minuto’

SEGUNDO TIEMEPO

88′ quedan pocos minutos y Cristiano Ronaldo no puede anotar con Al Nassr

66′ Pity Martínez es reemplazado por Sami Al Najei

64′ Cristiano recibe marca personal por momentos.

61 Crsitiano Ronaldo pudo anotar de cabeza

46′ empezó el segundo tiempo

PRIMER TIEMEPO

31 GOOOOL Anderson Talisca

- salen los equipos a la cancha

Al Nassr vs Ettifaq: alineaciones confirmadas del partido de hoy

Al Nassr: Nawaf; Sultan, Mado, Alamri, Ljami, Alsulaihem, Alkhaibari, Ghareeb, Talisca, Pity Martínez, Cristiano Ronaldo.

Ettifaq: Paulo Victor; Saeed AL Mowalad, Marcel Tisserand, Saad Al Mousa, Mohammed AL Kuwaykibi, Abdullah Al Khatib, Faisal Al-Ghamidi, Ali Hazazi, Vitinho, Robin Quaison, Youssoufou Niakaté.

Al Nassr vs Ettifaq: La Previa

Luego de 3 días de participar en una gran exhibición contra el PSG de Lionel Messi y Kylian Mbappé, donde Cristiano Ronaldo se lució con un doblete, hoy debutará en el campeonato de Arabia Saudita, precisamente tres semanas después de haberse anunciado su histórico fichaje por Al Nassr.

Esta vez el ‘Bicho’ cambia los 80.000 espectadores en el Old Trafford, por un abarrotado Mrsool Park de Riad, con 25.000 espectadores entusiasmados por gritar el primer gol de CR7 con la casaquilla de Al-Nassr que pagó 20 millones de dólares para traer a la leyenda de Europa.