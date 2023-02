Alianza Lima vs Sporting Cristal. EN VIVO | EN DIRECTO. El cuadro blanquiazul se convertirá en gran protagonista de tercera jornada del Torneo Apertura cuando las cámaras esperen su llegada al estadio ‘Alberto Gallardo’ para enfrentar al cuadro cervecero, pese al anuncio de la administración de no presentarse al inicio de la Liga 1.

Los íntimos esperaban el viernes la orden para concentrar, pero finalmente conocieron que solo afrontarían un amistoso con Cienciano, para tener ritmo de competencia. Una situación que hace poco probable que se presenten este domingo ante los cerveceros ante una hinchada que desea ver a todos sus refuerzos entre ellos Carlos Zambrano.

Por su parte, Sporting Cristal espera darle actividad a su golero Renato Solís, quien será el reemplazo del lesionado Alejandro Duarte. También se esperaba ver en acción a Joao Grimaldo quien también se recupera de una lesión adquirida en el 2022.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima juegan este domingo 5 de febrero por la jornada 3 del Torneo Apertura.

“ Sabemos lo que pasa con el torneo, pero nosotros igual nos preparamos de la mejor manera para este partido. El equipo está bien, motivado y con ganas de demostrar lo que hicimos en los amistosos ”, dijo en la previa el técnico imense, Tiago Nunes.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sporting Crital en vivo por fecha 1 de Liga 1 2023?

El duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal fue programado para este domingo 5 de febrero y tras programarse en un primer momento en el Estadio Nacional. Sin embargo, cuando se conoció que el duelo se juega sin público, se trasladó la locación al estadio Alberto Gallardo .

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por Liga 1 2023?

Perú: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

México: 9:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima fue programado para este domingo a las 10: 00 a.m. (hora peruana) y será trasmitido por el canal Liga 1 Max, que puede ser sintonizado por de DirecTV y Best Cable.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, Alianza Lima vs Sporting Cristal?

En Perú, Argentina, Colombina, Ecuador, Uruguay y Chile puedes seguir toda la emoción del Alianza Lima vs Sporting Cristal a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1604 (HD, señales localizadas)

Alianza Lima vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Alineación de Alianza Lima: Franco Saravia, Gino Peruzzi, Carlos Montoya, Santiago García, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Andrés Andrade, Jairo Concha, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Hernán Barcos. DT: Guillermo Salas.

Alineación de Sporting Cristal: Emile Franco, Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nilson Loyola, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Corozo, Alejandro Hohberg y Brenner Marlos. DT: Tiago Nunes.