Brasil vs Colombia Sub 20 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se miden este miércoles 25 de enero a las 7:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 4 de la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

¿Cómo llegan Brasil y Colombia por la fecha 4 del Sudamericano Sub 20?

Brasil tiene la posibilidad de clasificar al hexagonal final tan solo empatando con Colombia. El ‘Scratch’ llega a este encuentro luego de vencer 3-0 a Perú y 3-1 a Argentina.

Por su parte, los locales llegan con 4 puntos en la tabla, tras empatar 1-1 con Paraguay y vencer 2-1 a Perú. Si ganan, se meten en el hexagonal, aunque un empate o derrota los obliga a no perder en la última fecha con Argentina.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Colombia EN VIVO por fecha 4 de Sudamericano Sub 20?

Brasil vs Colombia Sub 20 se miden este miércoles 25 de enero a las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

¿A qué hora juegan Brasil vs Colombia EN VIVO, por fecha 4 de Sudamericano Sub 20?

Perú: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver la transmisión del Brasil vs Colombia en vivo, por Sudamericano Sub 20?

El Brasil vs Colombia Sub 20 será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports. En suelo colombiano, el duelo podrá ser visto a través de Caracol TV.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el Brasil vs Colombia por Sudamericano Sub 20?

En Perú, Argentina, Colombina, Ecuador, Uruguay y Chile pueden vivir toda la emoción del Brasil vs Colombia por Sudamericano Sub 20 a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Brasil vs Colombia: Alineaciones posibles

Colombia: Marquines, Pedrozo, Ocampo, Fuentes, Castillo, Luna, Salazar, Mantilla, Puerta, Caraballo y Torres.

Brasil: Mycael, Kaiki Bruno, André, Robert, Patryck, Andrey, Marlon Gomes (Alexsander) Guilherme Biro; Luis Guilherme, Pedrinho y Vitor Roque.

