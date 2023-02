Cienciano vs Cusco FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan por la fecha 4 del Torneo Apertura Liga 1 2023 este viernes 10 de febrero a las 7:00 p.m. en el Estadio Garcilaso de la Vega. El encuentro no será transmitido por lo que podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

Los dos equipos cusqueños harán su debut en el torneo, ya que ambos perdieron por walk over en la fecha 3 (Cienciano no se presentó ante UTC y Cusco FC. hizo lo propio ante Sport Huancayo). Lamentablemente, las garantías no fueron otorgadas para que haya público en las graderías por lo que el encuentro se llevará a cabo a puertas cerradas. Tampoco habrá ningún tipo de transmisión por el conflicto de estos clubes con la FPF por los derechos de televisión.

“Se resuelve: desestimar la solicitud de garantías inherentes al orden público, presentada por el ADFP Club Cienciano del Cusco, para realizar un espectáculo público deportivo, denominado ‘partido profesional por la Liga 1′ a desarrollarse el viernes 10 de febrero”, fue el mensaje de las autoridades.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1 2023?

Cienciano vs Cusco FC chocan este viernes 10 de febrero a las 7:00 p.m. en el Estadio Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Cusco FC EN VIVO, por Liga 1 2023?

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

¿Dónde ver la transmisión del Cienciano vs Cusco FC en vivo, por Liga 1 2023?

El encuentro no será transmitido por ninguna plataforma, tal como informó Cienciano en un comunicado en sus redes sociales.

“Informamos que el partido no será transmitido ni por radio, televisión o plataformas virtuales, por parte de ningún medio de comunicación, incluyendo nuestros canales propios y redes sociales. Esto debido a la medida cautelas interpuesta por parte de la Federación Peruana de Futbol”, publicó ‘El Papá’.

Cienciano vs Cusco FC. se enfrentarán este viernes 10 de febrero por la Liga 1. Foto: Cienciano.

¿Cómo ver Liga 1 Max en vivo, el Cienciano vs Cusco FC por Liga 1 2023?

Para ver los partidos en Liga 1 MAX vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu TV. Asimismo, puedes encontrar el canal en la plataforma de FPF Play.

Cienciano vs Cusco FC: Alineaciones posibles

Cienciano: Por confirmar

Cusco FC: Por confirmar

Cienciano vs Cusco FC: así pagan las casas de apuestas

En promedio, las casas de apuestas se inclinan por un favoritismo de Cienciano, pagando 2-15 si gana ‘El Papá’, mientras que un triunfo de Cusco FC. paga 3.25 lo apostado. El empate paga 3.50.