Colombia vs Bolivia EN VIVO chocan por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022, este jueves 24 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana). El duelo se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y la transmisión estará a cargo de Caracol TV en Colombia y Tigo Sports en Bolivia. Además, podrás seguir el minuto a minuto por trome.pe

La selección colombiana recibe a Bolivia envuelto en un verdadero drama. Los ‘cafeteros’ no han marcado un gol en 7 partidos, perdiendo sus últimos dos compromisos, lo que los ha llevado a asumir esta última fecha doble en el puesto 7 con 17 unidades.

Pero aún tienen opciones, necesitan ganarle a Bolivia y Venezuela y esperar que Uruguay y Perú trastabillen. En ese sentido, los altiplánicos aparecen como el rival ideal para levantar cabeza.

La selección de Bolivia hizo una eliminatoria mejor a sus últimas participaciones, aunque no alcanzó. Esta última jornada doble, la ‘Verde’ la afrontará desde el puesto 8 con 15 unidades, virtualmente eliminado de toda posibilidad.

Así va la tabla de posiciones original en las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica. (Foto: Captura)

¿A qué hora juegan Colombia vs Bolivia EN VIVO en fecha 17 de Eliminatorias?

Perú: 18:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 19:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

Colombia vs Bolivia: alineaciones probables

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Yairo Moreno; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Fernando Muriel. Seleccionador: Reinaldo Rueda.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Marc Enoumba, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Sagredo; Franz Gonzáles, Moisés Villarroel, Ramiro Vaca, Roberto Carlos Fernández; Jaume Cuéllar y Bruno Miranda. Seleccionador: César Farías.