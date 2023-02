Melgar vs Deportivo Municipal EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se miden por la fecha 4 del Torneo Apertura Liga 1 2023 este lunes 13 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA. El partido no será transmitido por lo que podrás seguir el minuto a minuto a través de trome.pe

Melgar y Deportivo Municipal hacen sus debuts en la Liga 1 2023 , ya que en la fecha anterior ambos clubes decidieron no presentarse en forma de protesta por la manera en que la FPF viene gestionando los derechos de televisión.

Los ‘rojinegros’ perdieron por walk over ante Atlético Grau, mientras que los ‘ediles’ hicieron lo propio ante Mannucci.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Deportivo Municipal EN VIVO por Liga 1 2023?

Melgar vs Deportivo Municipal se enfrentan este lunes 13 de febrero a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA.

¿A qué hora juegan Melgar vs Deportivo Municipal EN VIVO, por Liga 1 2023?

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

¿Dónde ver la transmisión del Melgar vs Deportivo Municipal en vivo, por Liga 1 2023?

El encuentro entre Melgar vs. Deportivo Municipal no contará con transmisión televisiva. “El partido no podrá ser transmitido por ninguna señal televisiva, radial o plataformas virtuales, incluyendo nuestras redes sociales, esto debido a la medida cautelar interpuesta por la FPF”, publicó el club rojinegro.

Melgar vs. Deportivo Municipal por la Liga 1 no será transmitido por televisión. Foto: Melgar

¿Cómo ver Liga 1 Max en vivo, el Melgar vs Deportivo Municipal por Liga 1 2023?

Para ver los partidos en Liga 1 MAX vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu TV. Asimismo, puedes encontrar el canal en la plataforma de FPF Play.

Melgar vs Deportivo Municipal: Alineaciones posibles

Melgar: Cáceda, Reyna, Ramos, Deneumostier, Galeano, Arias, Tandazo, Martínez, Bordacahar, Iberico y Magnín.

Deportivo Municipal: Por confirmar

Melgar vs Deportivo Municipal: así pagan las casas de apuestas

En promedio, las casas de apuestas se inclinan por un favoritismo de Melgar, pagando 1.17 si ganan los ‘íntimos’, mientras que un triunfo de Deportivo Municipal paga 15.00 lo apostado. El empate paga 6.90