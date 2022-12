Nuevamente Europa contra América. Países Bajos vs Estados Unidos EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE | rompen fuegos en el primer duelo de octavos de final del Mundial Qatar 2022 donde los europeos no son tan favoritos como parecen y los norteamericanos esperan hacer jugo con la ‘Naranja Mecánica’ en otro de los esperados golpes en la Copa del Mundo.

Países Bajos no ha conocido derrota en Qatar 2022 y no esperan cortar esa buena racha ante Estados Unidos. Consiguió un empate ante Gales e Inglaterra y con estos resultados se encamina tras el triunfo ante Portugal.

El equipo dirigido por Louis Van Gaal tuvo como goleador en la Fase de Grupos a Cody Gakpo con tres tantos y a Davy Klassen como máximo asistidor con dos pases gol. El combinado europeo disputó tres encuentros en Mundiales FIFA contra seleccionados de la CONCACAF y nunca perdió.

Estados Unidos, por su parte, llegó a esta cita tras igualar 1-1 con Gales y ganar 1-0 ante Irán en el último encuentro. El combinado comandado tácticamente por Gregg Berhalter tiene como máximo artillero a Timothy Weah con dos goles y a Christian Pulisic, quien anuncio regresar este sábado pese a salir lesionado en el último duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Países Bajos vs Estados Unidos EN VIVO por Mundial Qatar 2022?

Países Bajos vs Estados Unidos chocarán en duelo vibrante el sábado 3 de diciembre. El partido corresponde a la ronda octavos de final del Mundial Qatar 2022, está pactado para las 10:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Khalifa International Stadium, en Doha (Qatar).

¿A qué hora juegan Países Bajos vs Estados Unidos EN VIVO en el Mundial Qatar 2022?

Perú: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:00 a.m.

Uruguay : 12:00 p.m .

12:00 p.m Ecuador: 10:00 a.m.

Qatar: 6:00 p.m.

México: 09:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m..

Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

Japón (Tokio): 01:00 a.m. (04´w12)

¿Dónde ver Países Bajos vs Estados Unidos EN VIVO por Internet por Mundial Qatar 2022?

Perú: Latina, DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF) y DirecTV Sports

Colombia: GOL Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública

Brasil: TV Globo

Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

Bolivia: Unitel, Red UNO y Tigo Sports

Chile: Canal 13, TVN y DirecTV Sports

Venezuela: Televen, IVC y DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, SNT y Tigo Sports

México: Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Estados Unidos: Fox, Fox Sports 1, Telemundo, Univision, Vix

Costa Rica: Teletica

Canadá: CTV y TSN

Francia: TF1, Free, Molotov, beIN SPORTS CONNECT

España: GOL Mundial, RTVE y TVE La 1

Italia: RAI

Portugal: RPT

Inglaterra: BBC e ITV

Japón: Dentsu Inc.

Qatar: BeIN Sports

Corea del Sur: KBS, MBC y SBS

Australia: SBS

¿Cómo ver Teledoce en vivo, el partido Países Bajos vs Estados Unidos EN VIVO?

Si quieres seguir el partido Países Bajos vs Estados Unidos y vives en tierras uruguayas podrás ver la transmision vía Teledoce, el Canal 12. A continuación, conoce cómo sintonizarlo:

Canal 422 HD de TCC

Canales 12.1 HD, 12.5 One se y 12.2 SD por TDT

Canales 192 SD y 1192 HD de DirecTV

Canales 12 SD y 702 HD de Cablevisión Flow

Canales 402 Digital y 422 HD por Nuevo Siglo Cable TV

Canales 9 HD y 12 SD de Multiseñal

Canales 8 A, 38 SD y 305 HD de Telecable

Canales 12 SD y 36 HD de Del Faro TV

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO, el partido Países Bajos vs Estados Unidos EN VIVO?

La señal del partido Argentina vs Australia en vivo la tiene DirecTV Sports, para Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y Uruguay. Revisa cómo sintonizarlo a continuación:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, plan regional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

Países Bajos vs Estados Unidos : Alineaciones posibles

Países Bajos : Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo y Depay.

: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo y Depay. Estados Unidos: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent y Pulisic.

Países Bajos vs Estados Unidos: últimos enfrentamientos

Paises Bajos 3-4 Estados Unidos | 2015

Paises Bajos 3-4 Estados Unidos | 2010

Paises Bajos 3-4 Estados Unidos | 2004

Estados Unidos 0-2 Países Bajos | 2002

Estados Unidos 0-2 Países Bajos | 1998.