Perú vs Colombia Sub 20 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan por la fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 20 este sábado 21 de enero a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. La transmisión estará a cargo de Latina y DirecTV, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

TE VA A INTERESAR | Extécnico de Ecuador critica interés en Gareca: “Fue al Mundial por un reclamo”

¿Cómo llegan Perú y Colombia a la fecha 2 del Sudamericano Sub 20?

La selección peruana debutó en el Sudamericana Sub 20 cayendo por 3-0 ante Brasil. Vitor Roque (x2) y Andrey Santos anotaron los goles del partido aprovechando unos tremendos errores en la defensa incaica.

Por su parte, Colombia tampoco tuvo el arranque auspicioso que se esperaba siendo sede del torneo. Los ‘cafeteros’ empataron 1-1 ante Paraguay, con Luna marcando para los locales y Wlk para los ‘guaraníes’.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia Sub 20 EN VIVO por Sudamericano Sub 20?

Perú vs Colombia Sub 20 se enfrentan este sábado 21 de enero a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia Sub 20 EN VIVO, por Sudamericano Sub 20?

México – 17:30 horas

Perú – 18:30 horas

Colombia – 18:30 horas

Ecuador – 18:30 horas

Bolivia – 19:30 horas

Venezuela – 19:30 horas

Estados Unidos – 19:30 horas

Argentina – 20:30 horas

Chile – 20:30 horas

Paraguay – 20:30 horas

Brasil – 20:30 horas

¿Dónde ver la transmisión del Perú vs Colombia Sub 20 en vivo, por Sudamericano Sub 20?

El Perú vs Colombia Sub 20 será transmitido EN VIVO en territorio peruano en Latina TV. Asimismo, DirecTV Sports también transmitirá al encuentro. En suelo colombiano, el duelo podrá ser visto a través de Caracol TV.

Perú vs Colombia Sub 20: Alineaciones posibles

Perú: Amasifuen, Aguilar, Sánchez, Lazo, Aranda, Cabrera, Aguirre, Cabellos, Carhuallanqui, Pineau y Vásquez.

Colombia: Marquines, Pedrozo, Ocampo, Fuentes, Castillo, Luna, Salazar, Mantilla, Puerta, Caraballo y Torres.

Perú vs Colombia Sub 20: así pagan las casas de apuestas

De acuerdo con las cuotas ofrecidas para el Perú vs. Colombia por el Sudamericano Sub 20 en la casa de apuestas Betsson, los locales son favoritos pagando una cuota de 1.44, mientras que a la ‘Blanquirroja’ le otorga una cuota de 6.50. El empate paga hasta 4.50 lo apostado.