Perú vs Paraguay Sub 20 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se miden por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 20 este lunes 23 de enero a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. La transmisión estará a cargo de Latina y DirecTV, mientras que el minuto a minuto o podrás encontrar en trome.pe

¿Cómo llegan Perú y Paraguay por la fecha 3 del Sudamericano Sub 20?

La selección peruana llega con la necesidad de ganar si quiere seguir peleando por un puesto en el hexagonal final. La Blanquirroja no tuvo un buen arranque del torneo, cayendo 3-0 ante Brasil y luego perdiendo 2-1 ante Colombia luego de ir ganando el partido.

Por su parte, Paraguay se ha convertido en la sorpresa del certamen, igualando 1-1 con el local Colombia y luego venciendo 2-1 a Argentina. Los guaraníes se encuentran en la primera casilla del torneo con 4 puntos, igualado con los ‘cafeteros’.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Paraguay EN VIVO por fecha 3 de Sudamericano Sub 20?

Perú vs Paraguay Sub 20 se verán las caras este lunes 23 de enero a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay EN VIVO, por fecha 3 de Sudamericano Sub 20?

Perú: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay: 7:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

¿Dónde ver la transmisión del Perú vs Paraguay en vivo, por Sudamericano Sub 20?

Perú: DIRECTV y Latina

Colombia: GOL Caracol TV

Ecuador: DIRECTV

Venezuela: DIRECTV

Paraguay: Tigo Sports

Argentina: TyC Sports

Chile: Canal 13

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo, el Perú va Paraguay por Sudamericano Sub 20?

Podrás vivir toda la emoción del Perú va Paraguay por Sudamericano Sub 20 EN VIVO a través de las siguientes señales de DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Perú vs Paraguay: Alineaciones posibles

Perú: Sebastián Amasifuén; Gilmar Paredes, Aron Sánchez, Ánderson Villacorta, Nicolás Amasifuén; Jack Carhuallanqui, Gonzalo Aguirre; Diether Vásquez, Catriel Cabellos, André Vásquez; Bruno Portugal.

Paraguay: Ángel González, Alan Núñez, Gilberto Flores, Thiago Servin, Alexis Cantero, Nelson Gauto, Ariel Gamarra, Leonardo Rolon, Matías Segovia, Diego Gonzalez y Allan Wlk.

Perú vs Paraguay : Cuánto pagan las casas de apuestas

Apuestas Perú Empate Paraguay

Betsson 4,50 3,60 1,75

Te Apuesto 4,01 3,43 1,79

Olimpobet 4,40 3,50 1,75

Sofascore 4,50 3,60 1,75

Solbet 4,30 3,37 1,76