Sport Boys vs Unión Comercio EN VIVO EN DIRECTO ONLINE chocan este lunes 6 de febrero a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2023. La transmisión estará a cargo de Gol Perú, mientras que el minuto a minuto lo podrás encontrar en trome.pe

Sigue el minuto a minuto del partido Sport Boys vs Unión Comercio en directo desde la 1:00 p.m. por la jornada 3 del Torneo Apertura.

Sport Boys vs Unión Comercio: alineaciones posibles

XI Sport Boys: Álvaro Villete; Christian Vásquez, Oliver Benítez, Christian Ramos, Dylan Caro; Juan Morales, Marcio Valverde, Jesús Chávez, Federico Milo; Edison Mero, Kevin Sánchez.

XI Unión Comercio: Salomón Libman; Jesús Arismendi, Maelo Reátegui, Hervé Kambou, Denilson Vargas; Yorkman Tello, Paulo Goyoneche, Joazhiño Arroé; Gino Guerrero, Óscar Barreto, Marlon de Jesús.

Este será el segundo partido efectivo que se llevará a cabo en el torneo después del Universitario vs. Cantolao, los 5 encuentros restantes terminaron en walk over. Sport Boys originalmente estaba en el grupo de los equipos que no se iban a presentar (por la disputa en torno a los derechos de televisión), sin embargo, habría cambiado de postura y jugará el partido ante el ‘Poderoso del Alto Mayo’.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs Unión Comercio EN VIVO por Liga 1 2023?

El partido entre Sport Boys vs Unión Comercio fue programado para este lunes 6 de febrero a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Unión Comercio EN VIVO, por Liga 1 2023?

Perú: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 1:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

¿Dónde ver la transmisión del Sport Boys vs Unión Comercio en vivo, por Liga 1 2023?

El duelo entre Sport Boys vs Unión Comercio fue programado para este lunes 6 de febrero a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo y la transmisión estaría a cargo de Gol Perú, ya que el club ‘porteño’ aún mantiene contrato con el Consorcio del Fútbol Peruano. Sin embargo, se desconoce si se pasará el partido por dicha señal, teniendo el antecedente del Universitario vs. Cantolao.

¿Cómo ver Liga 1 Max en vivo, el Sport Boys vs Unión Comercio por Liga 1 2023?

Para ver los partidos en Liga 1 MAX vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu TV. Asimismo, puedes encontrar el canal en la plataforma de FPF Play.

Sport Boys vs Unión Comercio: así pagan las casas de apuestas

En promedio, las casas de apuestas peruanas tienen a este encuentro como uno de los más parejos de la fecha, otorgando una paga de 2.42 a Sport Boys si gana y 2.82 a Unión Comercio. El empate paga un promedio de 3.25.