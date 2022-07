Borussia Dortmund vs. Valencia EN VIVO vía ESPN 3 ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego amistoso internacional, este lunes 18 de julio desde las 12:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3, Star+(Star Plus) y Gol. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En Austria, Borussia Dortmund y Valencia se verán las caras en un duelo que promete ser de los más atractivos del inicio de la semana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Cashpoint Arena.

¿A qué hora se juega el Dortmund vs. Valencia en vivo?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 12:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 1:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 2:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Dortmund vs. Valencia: dónde ver la transmisión del amistoso

El Borussia Dortmund vs. Valencia será uno de los duelos más atractivos de la jornada futbolística en el mundo. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Cashpoint Arena y será transmitido para México, por ESPN3 Mexico y Star+(Star Plus). En le resto de Sudamérica la contienda se podrá ver por ESPN3 y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN Deportes+.

Dortmund vs. Valencia: así llegan los equipos

Los clubes de las principales ligas de Europa siguen con sus duros trabajos físicos de pretemporada, antes del comienzo de la competencia oficial en sus respectivos países. Dos de ellos son el alemán Borussia Dortmund y el español Valencia.

El conjunto alemán, ya sin el noruego Erling Haaland, ha conseguido tres triunfos en este proceso. Lüner SV, Dinamo de Dresden y Verl 1924 han sido las víctimas de Dortmund, a los que ganó 3-1, 2-0 y 5-0, respectivamente.

En este nuevo año deportivo, Borussia Dortmund cuenta con Salih Özcan, jugador que dejó Colonia tras dos temporadas y puso la firma por el conjunto amarillo.

“El Borussia Dortmund siempre fue mi favorito, también se lo dije a mi agente. Las conversaciones fueron bien y luego me decidí por el Dortmund. No hay duda de que el BVB es un gran club”, explicó el mediocampista turco.

Al frente estará el Valencia, que buscará mejorar su campaña en España, ahora de la mano del italiano Gennaro Gattuso. ‘Rino’, como lo apodaban en su época de futbolista, cuenta para este desafío con Hugo Duro y Samu Castillejo, dos de los nuevos fichajes.

Dortmund vs. Valencia: alineaciones probables

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Süle, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Adeyemi, Haller y Malen. DT: Edin Terzic.

Valencia: Cillessen, Correia, Paulista, Guillamón, Gaya, Soler, Racic, Musah, Guedes, Duro y Castillejo. DT: Gennaro Gattuso