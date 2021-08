El Paris Saint Germain es el centro actualmente de las noticias deportivas tras el fichaje del mejor jugador del mundo: Lionel Messi. La capital de Francia vive una efervescencia única por la contratación del astro argentino, quien formará un tridente de temer con Neymar y Kylian Mbappé, y ganará 40 millones de euros al año. En apenas unos años y gracias a las sonoras contrataciones, el cuadro azul y rojo se ha convertido en una marca mundial. En ese mismo club han militado al menos dos peruanos en sus divisiones menores.

Uno de ellos es el arquero Diego Enzo Fairclough García, de padre peruano y madre española, pero nacido el 24 de agosto del 2000 en París. Diego integró las categorías inferiores hasta el año 2016.

Con solo 15 primaveras, fue inscrito como integrante del equipo sub-16 del PSG el 1 de septiembre del 2015, cuando el sueco Zlatan Ibrahimovic defendía al equipo tras su paso por el Milan y el Inter italianos. “Tengo buen juego con los pies y también por vía aérea. Me gustaría jugar por Perú porque tengo el nivel. Hace un tiempo la Federación Española de Fútbol me contactó, porque mi madre es española, pero yo quiero jugar por Perú”, indicó en 2016 a ATV Noticias.

El arquero Diego Enzo Fairclough García es hijo de padre peruano y madre española. Ya no juega en el PSG.

Actualmente ya no juega en el PSG y Fairclough lucha por hallar un equipo que lo haga progresar en su carrera, pues aún tiene 21 años.

null null

CHARLES GUELLY

El otro peruano que llegó al célebre equipo parisino es Charles Kefa Guelly Ferrier, nacido el 21 de enero de 1997 en la capital de Francia. Con 1.78 cm. de estatura, es un volante y delantero de punta diestro. Este joven jugador es hijo de un ciudadano franco-beninés y de una franco-peruana. Nació y se crio en Francia, pero se ilusiona por poder vestir la blanquirroja.

Hizo las inferiores en el club US Montesson antes de llegar al cuadro de Nasser Al-Khelaïfi, pero solo estuvo hasta el 2014. De allí jugó en Estados Unidos, en los cuadros de Drury Panthers, Westerns Mass Pioneers y Demize NPSL de ligas menores.

En 2014 declaró a un medio de prensa que “ese es mi sueño (jugar por Perú). Nací y crecí en Francia, pero tengo las raíces peruanas muy marcadas. Hasta ahora no he tenido contacto con gente de la FPF. Me gustaría ser parte de la Selección que juegue el Sudamericano Sub 20 en 2015”, dijo.

Guelly se desempeña como volante. “En mi club el entrenador me hace jugar de ‘9’ y un compañero (Gerard Collao) lo hace detrás de mí. Cuando él sube, yo bajo a ocupar su puesto de volante. Lo cierto es que soy atacante y me gusta hacer habilitar y anotar”.

Charles Kefa Guelly Ferrier, nacido el 21 de enero de 1997 en la capital de Francia.

“A mí me gusta la ‘U’, pese a que de niño, en unas vacaciones en Lima en 2007, reforcé a una categoría inferior de Alianza Lima durante un mes. En Francia me gusta el Olympique Lyon, aunque me debo ahora al PSG”.

LOS OTROS ‘FRANCESES’

Hay otros peruanos que han jugado en Francia, como Andrés Mendoza, delantero que fue cedido seis meses al Olympique de Marsella procedente del Metalurh Donetsk de Ucrania en la temporada 2005-2006. También Wilmer Aguirre, actual jugador de Alianza Lima, quien disputó dos campañas con el Metz -la primera de ellas en la Segunda División, Ligue 2.

Otro futbolista que se paseó por tierras galas fue Manuel Corrales, también en el Metz entre 2006 y 2007. En el mismo equipo fichó, pero en 2011 el portero Raúl Fernández, procedente de Universitario de Deportes.

El díscolo Jean Deza se marchó en 2013 al Montpellier tras destacar en Universidad San Martín. No jugó mucho, pero regresó a la Ligue 1 entre 2015 y 2016.

Otro nombre es el de Percy Prado, lateral diestro que nació en Perú pero emigró a Francia siendo un niño. Juega en las filas del Nantes B..

Finalmente están los seleccionados Miguel Trauco, quien llegó al tradicional Saint-Éttiene de camisetas verdes, así como el ‘Chaval’ Cristian Benavente, hispano-peruano, nacido en España y salido de la cantera del Real Madrid. Tras jugar en Egipto, firmó a sus 25 años por el Nantes.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | Jonathan Maicelo responde por incidente con celular. (TROME)