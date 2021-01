Malas noticias en la WWE. El campeón de Monday Night RAW, el escocés Drew McIntyre dio positivo a la prueba de COVID 19 y ha sido puesto en cuarentena hasta que pueda superar la enfermedad. Debido a esta situación, el monarca de WWE no se presentó en la pasada edición del llamado ‘programa de la marca roja’.

En un enlace en directo, el dos veces campeón de WWE se dirigió a sus seguidores, desde el lugar donde cumple el aislamiento. ”Esta noche debía acompañarlos en el ThunderDome; pero desafortunadamente tuve la mala suerte de dar positivo un examen de COVID-19″, empezó el escocés.

“Tengo la fortuna de no sentir alguno de los síntomas; pero les aseguro que esto no es algo que se deba tomar a la ligera. No crean que no pueden contraerlo, porque sí que pueden. Lo que me ocurrió a mí puede ocurrirle a cualquiera, y la única forma de detener esto es trabajando juntos”, agregó el campeón.

Por ello recomendó a todos ponerse la mascarilla y cumplir con el distanciamiento. “No solo para salvarse a ustedes, también a sus seres queridos. Los veo a todos muy pronto. Hasta entonces, sigan sanos”, finalizó.

¿DREW MCTINYRE DEJARÁ EL TÍTULO DE WWE VACANTE?

Ante la imposibilidad de luchar hasta que termine la cuarentena, el Universo de WWE se preguntó si Drew McIntyre dejará el cinturón vacante, sin embargo la respuesta es no. El escocés mantendrá su cinturón mientras dure su aislamiento.

Sin embargo debido a dar positivo al COVID, McIntyre no pudo enfrentar al excampeón Randy Orton como se tenía planeado. Pese a ello, WWE ofreció una gran lucha ya que ‘la víbora’ enfrentó a Triple H, en una sorpresiva lucha de leyendas.

DREW MCTINTYRE DEFENDERÁ EL TÍTULO ANTE GOLDBERG, EN EL ROYAL RUMBLE

Pese a este impedimento de poder luchar mientras dure su cuarentena, Drew McIntyre defenderá su cinturón ante la leyenda de WCW, ‘el ícono’ GoldbeGr, en una lucha pactada para el evento Royal Rumble, que se llevará a cabo en el Tropicana Field en San Petersburgo, Florida, el próximo 31 de enero.

📣 ES OFICIAL 📣@DMcIntyreWWE acepta el reto y defenderá el título ante @Goldberg en #RoyalRumble.



¿Se convertirá la leyenda en el próximo Campeón de WWE?



📺 Suscríbete ya a @WWENetwork para verlo el 31 de enero. pic.twitter.com/skxkAL2zmp — WWE Español (@wweespanol) January 12, 2021

