Ecuador vs. Argentina EN VIVO hora, canal y fecha de este importante partido por Eliminatorias Rusia 2018

Ecuador vs. Argentina EN VIVO. Argentina con Lionel Messi van por un histórico triunfo en Quito que los ponga, al menos en la zona de repechaje y así lograr un cupo al Mundial Rusia 2018. Los albicelestes están en la obligación de ganar, pero los ecuatorianos, ya eliminados, no están dispuestos a ceder ni dejarse ganar por el honor y respeto a su hinchada. El decisivo encuentro se jugará el martes 10 de octubre en el estadio olímpico Atahualpa de Quito desde las 6:30 (Canal 15 - Movistar TV)

Una derrota o un empate en Quito dejaría fuera del Mundial Rusia 2018 a Argentina. Sería la segunda vez en la historia de la albiceleste que no iría a una Copa del Mundo. La primera fue en 1969 luego que empatara 2-2 con Perú en la Bombonera, el mismo escenario donde el último jueves la selección peruana lo dejó al borde de la eliminación al empatar 0-0.



En tanto, la selección norteña llegará al Ecuador vs. Argentina solo para luchar por el honor y por el respeto a su hinchada que nunca los ha abandonado. Para ello, este martes el DT ecuatoriano contará con seis jugadores acostumbrados a la altura (el partido se jugará a 2,800 msnm), que buscará dejar sin mundial a Lionel Messi y compañía.

Programación de la fecha 18 de Eliminatorias Rusia 2018. (Foto: AFP)

Jorge Sampaoli aún no ha dado adelantos del equipo que pondrá en la cancha del estadio olímpico Atahualpa ante el todavía peligroso Ecuador, pero desde el empate con la selección peruana son muchos los que han sentenciado a Argentina.



"Si juegas con la intensidad que habitualmente muestra Argentina, va a estar bravo. Porque la altura se siente. Sampaoli dirigió mucho tiempo en Ecuador, tiene que saber cómo plantearlo. Si atacas los noventa minutos, terminas muerto. Igual, yo creo que nos clasificamos", declaró el exDT de Messi al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008, Sergio 'Checho' Batista.



Argentina podría alinear a los volantes Enzo Pérez y Eduardo Salvio, en reemplazo de Ever Banega y Alejandro Gómez, pero con Sampaoli nada se sabe.



La selección albiceleste sabe que los ojos estarán puestos sobre ellos en el Ecuador vs. Argentina. Mauro Icardi podría regresar al once titular en reeemplazo de Darío Benedetto, quien falló varios goles ante Perú en la Bombonera.

Mauro Icardi volvería al once titular en el Ecuador vs. Argentina

Si Argentina gana a Ecuador en la última fecha de Eliminatorias podría asegurarse un puesto para el repechaje ante Nueva Zelanda. Pero mientras Lionel Messi y compañía no cambien de actitud y muestren una identidad como equipo es muy difícil que puedan sacar adelante un partido tan complicado como el que van a tener en Quito. De seguir la situación así, los gauchos podrían ir despidiéndose del mundial.



Argentina podría tener un pase directo a Rusia 2018, pero en dependencia de lo que suceda en otros partidos en esta última fecha de eliminatorias

Argentina está sexta en la tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018. La albiceleste no gana un Mundial desde México-1986 y una Copa América desde Ecuador-1993. Además, de cinco encuentros jugados en Quito por eliminatorias mundialistas, Argentina sólo ganó una vez, en 2001 (2-0), cuando el DT era Marcelo Bielsa.