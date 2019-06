Ecuador vs Chile EN VIVO se enfrentan por el Grupo C de la Copa América 

Ecuador vs Chile EN VIVO | ONLINE TV | EN DIRECTO Ecuatorianos y chilenos se ven las caras este viernes en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América. El duelo pactado para las 6 p.m. (hora peruana) en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía lo puede seguir por la señal de América TV y DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Ecuador vs Chile vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas.



Los de la estrella solitaria, campeón de las dos últimas copas, es favorito en este Ecuador vs Chile. Reinaldo Rueda, entrenador colombiano, espera sostener el buen inicio en la Copa América, ante Japón, con un doblete de Eduardo Vargas.



Se conoció que Reinaldo Rueda entiende que equipo ganador no se toca y con este orden afrontará las acciones ante el cuadro tricolor, esto quiere decir con su dupla letal encabezada por el máximo goleador de esta competencia como Eduardo Vargas y el internacional Alexis Sánchez. Gary Medel y Arturo Vidal, un tanto sentido, también fueron confirmados por el DT de la 'Roja'.



Ecuador vs. Chile: horas en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del sábado en España, Italia, Francia, Alemania

En la tienda del frente Hernán 'Bolillo' Gómez espera utilizar este Ecuador vs Chile como un punto de quiebre para remontar su mal debut en la Copa América ante Uruguay 4-0).



Los norteños afrontan este Ecuador vs Chile con algunos cambios obligados por la expulsión de José Quintero, que será reemplazado por Pedro Pablo Velasco. Robert Arboleda, del Sao Paulo, reempalzaría en la zaga a Arturo Mina, que hizo un gol en su arco el domingo pasado.



Video: Gol 4 de Chile

Ecuador: Domínguez; Velasco, Arboleda, Achillier, Caicedo; A. Valencia, Gruezo, Orejuela, Preciado; Mena y E. Valencia.



Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal; Fuenzalida, Alexis Sánchez y Vargas.