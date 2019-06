Ecuador vs Corea del Sur: Alucinante atajada en el último minuto evitó empate del 'Tricolor' en Mundial Sub 20 [VIDEO] Se trata del meta Lee Gwang-Yeon, quien evitó gol de Leonardo Campana a segundos del final en Mundial Sub 20 Polonia 2019

Atajada de Corea del Sur Atajada de Corea del Sur