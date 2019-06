Ecuador vs Corea del Sur: Niña ecuatoriana rompe en llanto tras pitazo final y conmueve en Mundial Sub 20 [VIDEO] Corea del Sur derrotó 1-0 a Ecuador y clasificó a la final del Mundial Sub 20 Polonia 2019. Mira el video

Niña llora Ecuador vs Corea del Sur: Niña ecuatoriana conmueve al mundo con llanto tras eliminación del Mundial Sub 20 [VIDEO]