Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO se enfrentan en amistoso por fecha FIFA

Ecuador vs Estados Unidos ENVIVO | EN DIRECTO | ONLINE la selección tricolor reaparece en el 2019 para enfrentar este jueves al combinado norteamericana, pensando en su participación en la próxima Copa América. El duelo por fecha FIFA está pactado, desde las 7:00 p.m., en el Orlando City Stadium de Florida. y que puedes seguir por la señal de ESPN 2 y ESPN Play para Latinoamérica.



¿Qué canales transmitirán el Ecuador - Estados Unidos?



Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN Play Sur

Costa Rica ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

República Dominicana ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador Canal del Futbol, ESPN Play Sur

El Salvador ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Guatemala ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Internacional Bet365

México ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Nicaragua ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Estados Unidos UniMás, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, ESPN2, Univision Deportes

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Para este Ecuador vs Estados Unidos el cuadro norteamericano comienza un proceso de renovación tras no haber asistido a la Copa del Mundo FIFA 2018. Los 'Gringos' llegan de vencer 2-0 a Costa Rica en febrero bajo el nueva plantilla de Gregg Berhalter que solo conserva a Bradley y a Christian Pulisic, como los unicos experimentados.



En similar situación llegan los sudamericanos a este Ecuador vs Estados Unidos, pues vienen de una victoria ante la selección de Panamá (2-1) y ante la selección peruana en el Estadio Nacional en noviembre del 2018.



Para el Ecuador vs Estados Unidos el tricolor no contará con Enner Valencia. El artillero de Tigres de México padece una dolencia lumbar. Otra ausencia es la del zaguero de Melgar, Jhon Narváez. a quien se le denegó la visa y tampoco estará en el segundo amistosos ante Honduras, el siguiente martes 26 de marzo a las 7:30 p.m. en el Red Bull Arena de New Jersey, Las 'Águilas' se medirán ante Chile, en el BBVA Compass Stadium.

Ecuador - Estados Unidos: horarios en el mundo



Perú: 7:00 pm.

Colombia: 7:00 pm.

Ecuador: 7:00 pm.

Estados Unidos: 7:00 pm.

Venezuela: 8:00 pm.

Bolivia: 8:00 pm.

Argentina: 9:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Uruguay: 9:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Brasil: 10:00 pm.

México: 6:00 pm.

España: 1:00 am. (22 de marzo)

Ecuador - Estados Unidos: Posibles alineaciones



Estados Unidos: Ethan Horvath; Tyler Adams, Tim Ream, Matthew Miazga, Daniel Lovitz; Weston Mckennie, Michael Bradley, Jordan Morris, DeAndre Yedlin, Christian Pulisic; Gyazsi Zardes.



Ecuador: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Roberth Arboleda, Leonel Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez, Antonio Valencia; Renato Ibarra, Romario Ibarra