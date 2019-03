Ecuador vs Honduras EN VIVO se enfrentan en Estados Unidos en amistoso fecha FIFA  

Ecuador vs Honduras EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO la selección 'Tricolor' y el cuadro centroamericano se ven las caras en un amistoso pactado para este martes en los Estados Unidos. El duelo que será el debut del argentino Fabián Coito en la 'Garra Catracha' se programó en el estadio Red Bull Arena de New Jersey desde las 7.30 p.m., (Hora peruana) y que puedes seguir por Canal de Fútbol, para el territorio ecuatoriano y Televicentro en Centroamérica.



Hernán 'Bolillo' Gómez , no desea 'comerse otro sapo' como ante Estados Unidos, por eso planea algunos cambios para este Ecuador vs Honduras como el de Cristhian Noboa y Jefferson Intriago quienes reemplazarán a Carlos Gruezo y Jefferson Orejuela en la volante.



En el ataque Leonardo Campana arrancaría como titular en el Ecuador vs Honduras como único punta acompañado por Ángel Mena en una banda y Renato Ibarra en la otra. Antonio Valencia mirara todo desde la banca.



"Será un equipo difícil, está muy bien trabajado y tiene velocidad en su delantera. Ecuador tiene que ganar todos los partidos si no hay crisis. Será similar al que utilizamos ante Estados Unidos. Cambiarán los actores” dijo el DT 'Tricolor'.

GOL Estados Unidos

Honduras vs Ecuador GUÍA TV



Ecuador: Canal del Fútbol

Colombia: Win Sports

Honduras: Televicentro En Vivo

Francia: beIN Sports MAX 6, beIN SPORTS CONNECT



El cuadro de Fabián Coito han llegado a los Estados Unidos a pocas horas del Ecuador vs Honduras y tratar de no verse a afectados por las bajas temperaturas en New Jersey y mostrar su mejor versión ante el cuadro del 'Bolillo' Gómez colombiano; Hernán Darió Gómez .



Si bien Coito dejó de lado a varios de los principales referentes del equipo, fuer a de este Ecuador vs Honduras, convocó a 27 jugadores de entre los que escogerá a los once con los que esperará tener un buen debut.





Ecuador: Domínguez, J. Paredes, G. Achillier, R. Arboleda, C. Ramírez, C.Noboa, J. Intriago, S. Méndez; R. Ibarra, A. Mena y L. Campana.



Honduras: ​Escobar; Beckeles, Figueroa, Figueroa, Claros; Elis, Alvarado, Mejía, Quioto; López y Hernández.