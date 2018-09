Ecuador vs Jamaica EN VIVO EN DIRECTO CNT Sports TV ONLINE Amistoso FIFA en New Jersey

Ecuador vs Jamaica EN VIVO. El 'Tricolor' se mide ante los 'Reggae Boyz' en el Red Bull Arena de New Jersey en amistoso internacional FIFA. El partido arrancará a las 7:00 p.m. (horario peruano) por la señal del CNT Sports.



¿Vas a seguir el Ecuador vs Jamaica vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Para este nuevo proceso, Ecuador volvió a contratar a Hernán Darío Gómez, técnico colombiano que los llevó a su primer Mundial en 2002.

Ecuador, que no clasificó al Mundial Rusia 2018 tras penoso final de Eliminatorias (perdió los últimos 4 partidos), tendrá que voltear la página y trabajar muy duro para volver a ser protagonista en esta parte del mundo.



El primer rival a vencer es Jamaica, un equipo con mucho físico que querrá dar la sorpresa a Ecuador en tierras norteamericanas. Cualquier cosa puede pasar.



Hernán Darío Gómez pondrá toda su confianza en sus delanteros Miler Bolaños y Enner Valencia, encargados de llevar peligro al arco de Jamaica.



Ecuador vs Jamaica: Alineaciones probables



Ecuador: Domínguez, Paredes, Erazo, Arboleda, Ramírez, Ibarra, Orejuela, Méndez, Preciado, Bolaños, Valencia.



Jamaica : Knight; Richie, Lowe, Lambert, Marshall; Mariappa, Morris, Shaw, Reid; East, Gordon.