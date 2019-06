Ecuador vs Japón: EN VIVO Día, hora, canal Tv y alineaciones del duelo por el pase a cuartos de Copa América

Ecuador vs Japón : EN VIVO ONLINE TV La selección Tricolor enfrenta al cuadro nipón por la fecha 3 y última del Grupo C de la Copa América 2019. El cuadro ecuatoriano necesita un triunfo ante los orientales para clasificar a los cuartos de final del torneo.

¿Cuándo y dónde se juega el partido Ecuador vs Japón?

El partido decisivo del cuatro Tricolor en la Copa América será el próximo lunes 24 de junio. El encuentro se jugará en el estadio Governador Magalhaes Pinto, Mineirao de Belo Horizonte.



El duelo Ecuador vs Japón pone en juego el último cupo a los cuartos de final como mejor tercero de la Copa América tras la clasificación de Perú, gracias al triunfo de Colombia sobre Paraguay.



No obstante, un empate entre ambos los dejaría fuera del la Copa América. Japón sumaría 2 puntos pero por diferencia de goles sería superado por Paraguay, que también sumó un par de unidades.

Video: Gol 1 de Ecuador

¿A qué hora y que canal Tv transmite el Ecuador vs Japón?

El decisivo partido Ecuador vs Japón se llevará a cabo desde las 6:00 p.m. (hora peruana), a la misma hora del Chile vs Uruguay, ya clasificados, pero que definirá al ganador del Grupo C.



En Ecuador el partido será a las 18:00 horas y en desde las 08:00 horas del martes en Tokio. La transmisión en señal paga estará a cargo de DirecTv para América. El canal que transmitirá en Quito será Teleamazonas.

Así formarían Ecuador y Japón:

Ecuador : Alexander Domínguez, Pedro Velasco, Arturo Mina, Robert Arboleda, Cristian Ramírez, Sebastián Méndez, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Ángel Mena, Enner Valencia, Romario Ibarra.

Japón : Eiji Kawashima, Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka, Koji Miyoshi, Gaku Shibasaki, Kou Itakura, Takefusa Kubo, Shinji Okazaki, Hiroki Abe.

Horarios del partido Ecuador vs Japón por Copa América 2019:

Perú 6:00 p.m.

Chile 7:00 p.m.

Japón 7:00 a.m del martes

México 6:00 p.m.

Ecuador 6:00 p.m.

Colombia 6:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Bolivia 7:00 p.m.

Paraguay 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.