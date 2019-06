Ecuador vs Japón: EN VIVO Partidazo por el último cupo a los cuartos de final de la Copa América 2019

Ecuador vs Japón: EN VIVO ONLINE TV El cuadro Tricolor enfrenta a los equipo nipón este lunes en el estadio Governador Magalhaes Pinto, Mineirao de Belo Horizonte, por la tercera y última fecha del Grupo C de la Copa América 2019. Ecuador necesita un triunfo ante Japón para clasificar a los cuartos de final del torneo. (6:00 p.m. hora peruana) (18:00 horas ecuatorianas) (TV: DirecTv para América) (TV: Teleamazonas para Ecuador)



El partido Ecuador vs Japón será a todo o nada. Ambas selecciones pueden quedar eliminadas, si no hay un ganador, y cualquiera que consiga un triunfo pasará a cuartos de final de la Copa América.



El encuentro Ecuador vs Japón pondrá a prueba el nuevo proceso del técnico Hernán Darío Gómez, que apunta a clasificar al Mundial Qatar 2022, pero antes quiere seguir su camino en la Copa América 2019.



En la previa del Ecuador vs Japón, el equipo Tricolor perdió sus dos partidos ante Chile y Uruguay, es último del Grupo C pero los resultados de Argentina y Colombia, le dieron vida para entrar como mejor tercero. Los nipones, suman un punto tras la derrota con Chile en el debut y el empate con los charrúas.



"Nos hacen dos goles, uno en un córner y el otro en un saque de banda inconcebible desde todo punto de vista. Feliz noche, un abrazo para todos y excúsenme porque prefiero no hablar en la forma que estoy", disparó el DT Gómez tras la derrota con Chile.

Video: Gol 1 de Ecuador

El Bolillo Gómez sorprenderá con su nuevo once tras cambiar medio equipo en relación a sus dos primeras presentaciones previas al duelo decisivo Ecuador vs Japón.



Una certeza en el once del Tri es Enner Valencia en el ataque pero sufrirán la baja de Gabriel Achillier, suspendido. En cambio, el técnico nipón Hajime Moriyasu pondrá a su estrella Takefusa Kubo para el choque Ecuador vs Japón.



Los samuráis azules le hicieron frente a Uruguay, una de las selecciones favoritas al título de la Copa América, y se puso en ventaja en dos oportunidades pero sucumbió sobre el final.



"Este empate nos brinda un crecimiento porque Uruguay es un equipo top del fútbol. Este punto se va a convertir en desarrollo y confianza para nosotros. Uruguay es un equipo muy fuerte y conseguimos trabajar de igual a igual, aguantar su fuerza", aseguró el DT Moriyasu en la previa del Ecuador vs Japón.

Alineaciones posibles del Ecuador vs Japón:



Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Arturo Mina, Cristian Ramírez; Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Sebastián Méndez; Romario Ibarra, Ángel Mena y Enner Valencia.



Japón: Eiji Kawashima; Tomoki Iwata, Naomichi Ueda, Takehiro Tomiyasu, Daiki Sugioka; Koji Miyoshi, Takefusa Kubo, Gaku Shibasaki, Shoya Nakajima; Hiroki Abe; y Shinji Okazaki.

