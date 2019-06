Ecuador vs Japón EN VIVO Horarios y canales para seguir choque por Grupo C de Copa América 2019

Ecuador vs Japón EN VIVO EN DIRECTO. Sudamericanos y asiáticos se ven las caras por la última fecha del Grupo C de Copa América 2019. En esta nota conoce los horarios, canales y alineaciones del partido. ¡No te lo pierdas!



Ecuador, último en su Grupo sin punto alguno, podría clasificar como segundo mejor tercero a cuartos de final de Copa América. Para ello debe ganar sí o sí a Japón, que tiene las mismas chances. Si alguno lo logra chocará con Brasil.



La cita para el Ecuador vs Japón está programado para este lunes 24 de junio en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, que seguro contará con el total apoyo de sus aficionados.

Ecuador vs Japón arrancará a las 6:00 p.m. de Perú y Ecuador. En Argentina y Brasil a las 8:00 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.



Ecuador vs Japón: Canales del mundo



México / 6:00 p.m.

Perú / 6:00 p.m.

Colombia / 6:00 p.m.

Ecuador / 6:00 p.m.

Bolivia / 7:00 p.m.

Paraguay / 7:00 p.m.

Venezuela / 7:00 p.m.

Chile / 7:00 p.m.

Estados Unidos / 7:00 p.m.

Uruguay / 8:00 p.m.

Argentina / 8:00 p.m.

Brasil / 8:00 p.m.



Ecuador vs Japón será transmitido por DirecTV Sports para Latinoamérica. En Ecuador por Canal del Fútbol y Teleamazonas. En Japón por DAZN. Más canales aquí abajo.



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports, Canal del Fútbol y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky HD

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports

Portugal / Sport TV2

España / DAZN

Estados Unidos / UNIVERSO, Telemundo Deportes e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, Monte Carlos TV Canal 4 y vera+

Venezuela / DirecTV Sports

¿Vas a seguir el Ecuador vs Japón vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Ecuador vs Japón: Alineaciones probables



Ecuador: Domínguez; Velasco, Arboleda, Mina, Ramírez; Gruezo, Orejuela, Méndez, Ibarra; Mena, E. Valencia.



Japón: Kawashima; Iwata, Ueda, Tomiyasu, Sugioka; Miyoshi, Kubo, Shibasaki, Nakajima; Abe, Shinji Okazaki.