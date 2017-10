Ecuador vs, Argentina EN VIVO EN DIRECTO. La albiceleste ya se encuentra en Quito donde buscará hacer historia y ganar su partido y así poder quedar en un buen puesto para clasificar al mundial Rusia 2018 o el repechaje ante Nueva Zeleanda. Argentina no la tiene nada fácil, pero tendrá que hacer su mayor esfuerzo a 2800 msnm ante una selección ecuatoriana que solo irá por el honor el la última fecha de eliminatorias.



Argentina llegó el domingo a Quito para prepararse para el Ecuador vs. Argentina de este martes 10 de octubre en el estadio olímpico Atahualpa. El partido se transmitirá por Movistar Tv (canal 15), Ecuavisa y TyC Sports.



Lionel Messi y compañía buscarán el milagro de ganar en Ecuador y clasificar al mundial

El equipo albiceleste llegó a Quito con todas sus figuras, entre ellas un serio Lionel Messi, quien tendrá la difícil labor de empujar a su equipo y pelear su clasificación al mundial Rusia 2018 durante los 90 minutos que dure el Ecuador vs. Argentina. A los dirigidos por Jorge Sampaoli solo les queda ganar. Un empate o una derrota los dejaría fuera de la contienda mundialista.



Argentina solo ha ganado una vez en el Atahualpa por eliminatorias (2-0 rumbo a Corea-Japón 2002) y este martes espera volver a repetir la historia.

Ya sin posibilidades para Rusia 2018, Ecuador, que perdió toda chance al caer con Chile 2-1, buscará despedirse de estas eliminatorias con una victoria ante su hinchada y, de paso, dejando a Argentina sin mundial.



El DT de la selección norteña no podrá contar para el Ecuador vs. Argentina con Antonio Valencia y Michael Arroyo, sancionados en el juego con Chile en Santiago. Para ello dará oportunidad a jóvenes elementos, como Andrés López y Romario Ibarra, éste último, anotó el transitorio empate el jueves en Santiago.

Tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018

Argentina marcha sexto en la tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018 con 25 puntos, pero con una sequía de goles que no se había visto en las últimas clasificatorias, a pesar de tener al mejor jugador del mundo: Lionel Messi, quien hasta ahora no encuentra una dirección con la selección albiceleste.



"Yo sigo esperanzado de que si jugamos como hoy, vamos a clasificar", repitió una y otra vez el técnico argentino Jorge Sampaoli luego del empate 0-0 ante Perú por la penúltima fecha el jueves en Buenos Aires.



CÓMO VER ECUADOR VS. ARGENTINA EN VIVO Y ONLINE: TV Y STREAMING



En Argentina:

TV Pública

TyC Sports

DirecTv

Cablevisión Flow (hay que ser cliente de Cablevisión) que está disponible para PC, MAC, Chrome web Browser y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).



En Ecuador:



Por televisión abierta: El grupo de canales G6, integrado por Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, Gama TV, TC Televisión y Canal Uno, transmitirá Ecuador vs. Argentina



Por televisión pagada: Sport Plus, producido por Digital Plus, es el canal encargado de la transmisión de los partidos de las Eliminatorias Rusia 2018. En DirecTV, el partido se lo verá en los canales 659 en SD y 1659 en HD. En TVCable el encuentro se verá por los canales 750 en HD y 250 en SD. Finalmente, en CNT el partido estará al aire en el 300 en SD y 700 en HD.

Más allá de la posibilidad de que Argentina se pierda el Mundial, también está en juego el legado del propio Lionel Messi, quien aún busca su primer trofeo con la selección para salir de una vez por todas de la sombra de Diego Maradona en el corazón de los argentinos.



Si Argentina con Lionel Messi no van al Mundial Rusia 2018 sería un golpe mayúsculo para la FIFA, los organizadores, patrocinadores y la afición en general, y hasta los más enconados rivales futbolísticos de la albiceleste lo reconocen.

El Ecuador vs. Argentina en el estadio Atahualpa se jugará desde las 6:30pm., a la misma hora que los otros entre Brasil-Chile, Perú-Colombia, Paraguay-Venezuela y Uruguay-Bolivia. El árbitro será el brasileño Anderson Daronco.

ALINEACIONES ECUADOR VS. ARGENTINA



Ecuador: Máximo Banguera; Andrés López, Robert Arboleda, Darío Aimar y Cristian Ramírez; Alfredo Intriago, Jefferson Orejuela, Renato Ibarra y Romario Ibarra; Enner Valencia y Roberto Ordóñez.



Argentina: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Biglia, Enzo Pérez, Ángel Di María, Eduardo Salvio; Lionel Messi y Darío Benedetto.