Ecuador vs Uruguay: EN VIVO EN DIRECTO Horarios, canales TV para ver su debut en la Copa América

Ecuador vs Uruguay | EN VIVO | EN DIRECTO | HORARIOS Y CANALES | COPA AMÉRICA 2019 | Este domingo 16 de junio, ecuatorianos y uruguayos se enfrentarán en el primer duelo del Grupo C de la Copa América. La 'Celeste' llega a este torneo con la intensión de levantarla una vez más. Mientras que el cuadro 'Tricolor' llega buscando un equipo que lo represente en las Eliminatorias, aunque intentarán dar la sorpresa en el Estadio Mineirão de la ciudad de Belo Horizonte.



¿Dónde y a qué hora se va a jugar el Ecuador vs Uruguay?

El partido de la primera fecha del Grupo C de la Copa América se jugará a las 5:00 p.m. (Hora peruana) en el Estadio Mineirão de la ciudad de Belo Horizonteque que lucirá un ambiente de fiesta de parte de los hinchas charrúas y que desde Trome tendrás todos los pormenores de este partidazo.



¿En qué horarios y canales transmitirán Ecuador vs. Uruguay?

El Ecuador vs. Uruguay lo podrás ver en cualquier parte del mundo Perú - América TV / DirecTV Sports. Bolivia - Tigo Sports / DirecTV Sports, Brasil - Globo / SporTV. Colombia - Caracol / DirecTV Sports. Ecuador - Teleamazonas / DirecTV Sports. Venezuela - IVC / DirecTV Sports. Uruguay - VTV / DirecTV Sports. Argentina - TyC Sports / TV Pública / DirecTV Sports. Estados Unidos - Telemundo / ESPN +. Chile - TVN / Canal 13 / CDF / DirecTV Sports. Paraguay - Tigo Sports / DirecTV Sports y España - DAZN



Pero si estás en otros países en los que el Ecuador vs Uruguay no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Copa América.



Así llega la selección uruguaya para el debut en la Copa América ante Ecuador

El combinado 'Tricolor', dirigido por el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, llegó a Brasil en pleno proceso de recambio generacional del conjunto, con varios futbolistas experimentados como el delantero Enner Valencia y el volante Antonio Valencia, y otros con menos experiencia que deben ir ganando peso competitivo.



Las dudas para este Ecuador vs Uruguay pasan por la presencia de Jefferson Orejuela tras una carga en el muslo izquierdo. Antonio Valencia, por su lado entrenó aparte en el último trabajo, aunque no tiene molestia confirmada. Aunque se reafirmó que Ángel Mena va de enganche y Enner Valencia en la punta del ataque.

Horarios del Ecuador vs Uruguay.



México - 5:00 p.m.

Ecuador - 5:00 p.m.

Perú - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Chile - 6:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Argentina - 7:00 p.m.

Uruguay - 7:00 p.m.

España - 12:00 a.m. (lunes 17 de junio)

La 'Celeste' intenta empezar este Ecuador vs Uruguay con el pie derecho amparado en sus 15 copas levantadas. La última en Argentina 2011, con una generación liderada por el delantero Luis Suárez, hoy recuperándose de una lesión.



El 'Pistolero' lleva algo más de un mes sin jugar un partido completo tras operarse el menisco de la rodilla derecha, lidera un grupo de futbolistas en su madurez, como su compañero en la delantera Edinson Cavani, el defensor Diego Godín, o el portero Fernando Muslera.

Ecuador vs. Uruguay: Posibles alienaciones



Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt; Nahitán Nández, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.



Ecuador: Alexander Domínguez; José Quintero, Robert Arboleda, Gabriel Achillier, Beder Caicedo; Jefferson Intriago o Sebastián Méndez, Carlos Gruezo; Antonio Valencia, Ángel Mena, Ayrton Preciado y Enner Valencia. DT: Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.