Eddie Fleischman lanza dura crítica a Alianza Lima: "Parece 'Avenida Alianza' y no un equipo de fútbol" [VIDEO]

Eddie Fleischman criticó duramente al plantel de Alianza Lima tras el resultado ante Pirata FC (2-2) por la Liga 1. Para el periodista deportivo, el problema de los 'blanquiazules' "va más allá de la capacidad del técnico". Mira el video.



"Los jugadores de Pirata pasaron con una facilidad que parecía Avenida Alianza Lima y no un equipo de fútbol", lanzó Eddie Fleischman en el programa Fox Sports Radio Perú.



"La fragilidad defensiva de Alianza Lima es algo que a mí me llama poderosamente la atención y creo que va más allá de la capacidad del técnico de turno. Hay una cuestión de amor propio que no la veo", continuó el 'Colorado'.



Como se sabe, Alianza Lima sumó su noveno partido sin conocer la victoria (3 por Copa Libertadores y 6 por Liga 1). Difícil situación empieza a preocupar a sus hinchas y dirigentes.