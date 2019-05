Eddie Fleischman: "El departamento de esgrima del Real Madrid es más grande que cualquier equipo peruano" [VIDEO]

Eddie Fleischman arremetió contra el fútbol peruano en el programa Fox Sports Radio Perú, donde señaló que "no hay equipos grandes" en nuestro país a raíz de la mediocridad de los clubes y dirigentes. Mira el video.



"Todo ese manejo tan repetido en los equipos peruanos me hace decir, duela a quien le duela, que no hay equipos grandes en Perú. No tenemos equipos grandes en Perú si la definición de equipo grande no es arraigo popular o historia", señaló Eddie Fleischman.



"Equipo grande es: institución deportiva, infraestructura deportiva, propuesta de varias disciplinas deportivas, socios de la entidad deportiva, con ingresos importantes...", explicó el periodista deportivo.



"El departamento de esgrima del Real Madrid es más grande que cualquier equipo peruano", cerró el panelista en medio de una discusión con Peter Arévalo.

Video: Fleischman critica el fútbol peruano