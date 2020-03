El último jueves, Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, fue detenido por la policía por no cumplir con el aislamiento social impuesta por el Estadio Peruano. En en lugar también estuvo el ex futbolista y hoy entrenador, Pablo Zegarra. “Ñol no entendió nada. Nada. Lamentable. Y sorprendente”, señaló Eddie Fleischman.

“Penosa defensa y actitud injustificablemente rebelde de Solano. El grado de inconsciencia que demuestra es un lamentable. Si uno está en falta, mejor quedarse callado y asumirlo”, lanzó el periodista deportivo sobre la reacción que Nolberto Solano tuvo ante los medios tras inconducta.

“Lo peor de la pésima conducta de Solano, es su inconsciente e ignorante justificación. Parecida a la de otros tiempos. (Pablo Zegarra) cometió la misma falta pero no de atrevió a un defensa tan absurda y fuera de lugar como la de Ñol. Facultad de (Juan Carlos) Oblitas y (Ricardo) Gareca si sigue o no”, añadió Eddie Fleischman.

Un día después de lo ocurrido en La Molina, Nolberto Solano pidió disculpas por su incumplimiento y señaló que su reunión se trató de un almuerzo entre amigos. “Espero no volver a cometer estos errores”, acotó

