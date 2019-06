Eden Hazard y su carta de despedida más extensa del planeta fútbol para Chelsea tras fichar por Real Madrid

El extremo belga Eden Hazard escribió este viernes un sentido mensaje de despedida al Chelsea y a todos su fanáticos tras la oficialización de su fichaje al Real Madrid CF por 100 millones de euros.

En su misiva, Hazard recuerda sus inicios en el equipo y destaca que solo habría dejado a los 'Blues' para irse al Real Madrid -como lo hizo-, ya que era un sueño de su infancia.

"Ustedes ya saben que estaré uniéndome al Real Madrid. No es un secreto que era mi sueño jugar por ese equipo desde que era un niño haciendo mis primeros goles. He intentado lo mejor posible no distraer al equipo o a mí en este difícil periodo de especulación y atención mediática, especialmente los últimos 6 meses", indicó.

Chelsea vs Arsenal: Segundo Gol de Hazard (Video: ESPN)

"Ahora ambos clubes han alcanzado un acuerdo y espero que entiendan que tengo que perseguir un nuevo capítulo, así como todos y cada uno de ustedes debería de hacerlo si tienen la chance de perseguir sus sueños Dejar el Chelsea es la más grande y difícil decisión en mi carrera hasta la fecha. Ahora que se conoce, me gustaría decir algo que siempre estuvo claro para mí: he amado cada momento en el Chelsea y no hubiera considerado dejarlo por algún otro equipo", detalló.

Agradeció, asimismo, a todos los fanáticos por su apoyo, a sus compañeros de equipo, a los trabajadores del club y al presidente Roman Abramovich y su junta directiva por confiar en él.

"Tenía solo 21 años cuando llegué aquí. He crecido como hombre y como jugador con todos ustedes. Me han ayudado a volverme capitán de la selección nacional de Bélgica después de todo", señaló.

"Antes de irme, un último agradecimiento a todos por su tremendo esfuerzo en todos los momentos que hemos vivido. A todos mis ex colegas de quienes me despediré en su debido momento, pero también tengo que agradecer al dueño el Sr. Roman Abramovich y su junta directiva por ayudarme a realizar no uno sino dos sueños, primero convertirme en un jugador del Chelsea y, hoy el segundo, convertirme en un jugador del Real Madrid", confesó.

Esta publicación fue respondida por el Chelsea que a través de su cuenta de Twitter publicó un video de despedida al extremo belga en el cual se repasan sus goles más importantes y los títulos ganados con el club.



Eden Hazard militó siete temporadas con el club londinense con el que ganó 2 veces la UEFA Europa League, 2 veces la Premier League, 1 FA Cup y una Capital One Cup.