Eden Hazard: "Si no voy a España no es un problema"

Eden Hazard , estrella del Chelsea, aseguró en una entrevista con la cadena británica Sky Sports que no tendría problema en retirarse en el club londinense, apaciguando los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid.

En las últimas semanas, el interés blanco por el jugador belga parece haberse intensificado, debido a la falta de gol del equipo de Julen Lopetegui y el espectacular estado de forma de Hazard, que con ocho tantos es el máximo goleador de la Premier League.

Además, Hazard declaró recientemente que no puede ocultar que su sueño desde pequeño ha sido jugar en el Real Madrid.

"Puedo acabar en el Chelsea, no hay problema. Estoy feliz en este club, con el equipo y mi familia es feliz aquí", salió al paso Hazard en una entrevista con Sky Sports que se transmitirá este viernes.

"Si no voy a España no es un problema. Amo a los aficionados y creo que ellos también me aman a mí. Estaré feliz con lo que pase en el futuro", aseveró el belga, quien llegó hace seis temporadas al Chelsea procedente del Lille francés.

Con Hazard entre sus filas, Chelsea recibirá a Manchester United en Stamford Bridge este sábado, desde las 6:00 a.m. (hora peruana), por la novena jornada de la Premier League.

Fuente: EFE

