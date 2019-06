Edinson Cavani a los hinchas chilenos tras su GOLAZO en Copa América 2019: "No los escucho"

Chile vs Uruguay por el Grupo C de la Copa América 2019 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro: Edinson Cavani anotó un GOLAZO y simuló preguntar a los hinchas de 'La Roja'-que se dieron cita en el estadio-por qué no los escuchaba.

Ocurrió a los 82' de la parte final del encuentro. Edinson Cavani aprovechó un gran centro de Jonathan Rodríguez y consiguió el primero de la selección de Uruguay. El delantero cabeceó para vencer el arco del portero de Chile Gabriel Arias por la Copa América 2019.

Edinson Cavani gritó su gol y puso su mano al oído en señal que no oía a los hinchas chilenos que eran mayoría en el Maracaná por la Copa América 2019.

En la Copa América 2015, Gonzalo Jara le metió el dedo a Edinson Cavani y provocó la expulsión del delantero uruguayo. Este hecho fue considerado como uno de los más vergonzosos y asquerosos de la historia del fútbol latinoamericano. Ahora, el charrúa se cobró la venganza con su gol.

Uruguay terminó primero del Grupo C de la Copa América 2019 con siete puntos y el sábado jugará en cuartos de final contra Perú Estadio Arena Fonte Nova de El Salvador, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana)

