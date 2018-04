Edison Flores: Alicia Peralta, su mamá, recuerda cómo era el jugador en su niñez [VIDEO y FOTOS]

Alicia Peralta se pone sus anteojos. Toma una foto de Edison Flores y recuerda a su niño. El tiempo ha pasado en el reloj, pero no en el corazón de la madre de uno de los seleccionados más queridos: “Era callado, tímido, pero le gustaba mucho el fútbol desde chiquito. Para él, fue muy sacrificado. Se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, salía a la una de la tarde del colegio, se iba a entrenar y recién a las 10 de la noche llegaba a casa a hacer las tareas. A veces me decía: ‘Mamá, ya no puedo’. Yo le decía: ‘Sí vamos a poder’. Nos quedábamos juntos hasta las tres de la madrugada, hasta que terminaba y se iba a dormir”.



Sin querer ella motivó a que creciera el apelativo de ‘Orejas’. “Un día viene y me dice: ‘Mamá, me están poniendo apodos donde entreno. Me dicen ‘Orejón’. Yo le dije: ‘Mañana mismo iré a hablar’. Y fui y le dije al entrenador que no le estén poniendo ‘chapas’, que lo dejen tranquilo para que se concentre. Pero fue peor. Poco a poco se fue acostumbrando hasta que le encantó eso de ‘Orejas’”, añadió la persona que vio nacer, crecer y destacar al volante de la selección.

EL AMOR NO ES UNA FIRMA

Tres años y cuatro meses. Ese es el tiempo que lleva enamorado el corazón de Edison Flores. Su acompañante en esa nueva vida es Ana Siucho -hermana del futbolista crema Roberto Siucho- y a la que el seleccionado conoció en una reunión cuando jugaba en la reserva de la ‘U’.



Video: Declaraciones de Edison Flores tras el partido con Croacia

No tuvo que recurrir a regalos costosos, pagarle viajes a Europa, comprarle un departamento o deslumbrarla con la billetera. Ana lo aceptó por sus muchos detalles románticos. Él entrenaba en Ate y salía disparado a almorzar con Ana en el Hospital Naval, cerca de la avenida Faucett en el Callao.



Poco a poco, la timidez cayó y ayudado por la esposa del excrema Josimar Vargas, llegó la declaración y el inicio de su vida en pareja. De la mano de Ana llegó al aeropuerto en Dinamarca, donde fue recibido por directivos del Aalborg BK.



Ella estuvo presente en la firma de contrato y una foto con la bandera peruana y la frase: “Vamos Oreja #20. Te amo”, se volvió viral durante un partido de Eliminatorias.