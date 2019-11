¿Orejitas Flores en problemas? Un supuesto post de Ricardo Zúñiga, más conocido como el Zorro Zupe, alarmó a los seguidores de Edison Flores al anunciar que este viernes saldría un ampay del seleccionado nacional, luego del escándalo protagonizado por Pedro Gallese.

“Escándalo! Este viernes ¡Ampay orejitas!💥 #Valgame”, dice la publicación de la página ‘El Zorro Zupe - Oficial’, generando la preocupación de cientos de fans del futbolista.

“Orejitas, tu no x favor...Soy tu fans, no destroces de esa manera mi corazón”, “Si sale un ampay de orejitas no volveré a creer en el amor”, “Quizás a él lo adornaron...o viceversa”, “Orejitas no creo si es un pan de Dios”, fueron algunos de los comentarios que recibió el post de Facebook.

Zorro Zupe anuncia ampay de Orejas Flores

Tras la viralización de la publicación de Facebook, el Zorro Zupe utilizó su cuenta de Instagram para desligarse de la información. En ese sentido, aseguró que no se trata de su cuenta.

“No manejo ninguna cuenta de Facebook, me desligo de toda aquella ‘dicha’ información que saldría”, escribió en sus historias de Instagram.