Edison Flores bromeó con reportero Pedro Eloy por hacer preguntas muy extensas en sus entrevistas [VIDEO]

Edison Flores llegó con toda la chispa a Nueva Zelanda. El volante de la selección peruana, que viajó 28 horas (con dos escalas) para estar con sus compañeros, bromeó con reportero de Movistar Deportes Pedro Eloy. No te pierdas el video.



Antes de ingresar al hotel de concentración de la selección peruana, Edison Flores atendió a los medios peruanos. Entre ellos a Pedro Eloy, reportero de la señal de cable.



"He visto tus entrevistas y me han dicho que son un poquito cortas. Así me han dicho, yo no sé", le dijo Edison Flores a Pedro Eloy muy sonriente. Pues, como se sabe, el hombre de prensa suele hacer preguntas muy extensas en sus notas en vivo.



Video: Movistar Deportes en YouTube

"Son cortas, el tema es que aún siendo largas, pretender que sean cortas", respondió Pedro Eloy, quien tomó con buena onda las palabras de Edison Flores.