Edison Flores: "No pudimos concretar y esto se define en Lima" [VIDEO]

¡Vamos, muchachos! Edison Floresse mostró inconforme con el empate sin goles de Perú y Nueva Zelanda. El 'Orejas' indicó que tuvieron las opciones para ganar el encuentro, pero finalmente no pudieron concretar ninguna.

Tras el final del partido, Edison Flores prometió que, en el próximo partido, la selección peruana lo dará todo para quedarse con el cupo a Rusia 2018

"Ellos agrupaban bien sus líneas, siempre a la hora del contragolpe, siempre se venían rápido atrás, no iban a presionar y siempre buscaban la contra", dijo Edison Flores.



"Nosotros tuvimos algunas opciones y no pudimos concretar y esto se define en Lima. A dar lo mejor, jugamos para dar lo mejor. Hoy no se pudo. Ese 0-0 con algunas opciones, no nos pone contentos pero sabemos que queda un partido más", puntualizó el 'Orejas'.



Perú igualó 0-0 con Nueva Zelanda en el Westpac Stadium de Wellington por el partido de ida del repechaje a Rusia 2018. La blanquirroja tendrá que definir su pase en Lima.



Perú trató, se desesperó, atacó pero no logró hacerle daño a una Nueva Zelanda básica, sin brillo ni claridad, que jugó como pudo. El duelo de vuelta se disputará el próximo 15 de noviembre.