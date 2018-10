Edison Flores fue elegido miembro de mesa y así reaccionó: ¿Asistirá o pagará multa? 

Edison Flores reveló en entrevista para RPP que fue elegido miembro de mesa para las elecciones provinciales y regionales que se llevarán a cabo este domingo 7. ¿Qué hará en este caso el popular 'Orejas'? Jugador respondió a través de su cuenta de Instagram.



"Me lo dijo mi hermana. Se me complica (ser miembro de mesa) porque jugamos el sábado (con Monarcas Morelia) y domingo estoy viajando a Miami por la selección peruana", sostuvo Edison Flores.



Como se sabe, Edison Flores fue convocado por Ricardo Gareca para los amistoso ante Chile y Estados Unidos por fecha FIFA, por lo que no podrá cumplir con su deber cívico.

"Pagaré mi multa, salí elegido secretario", respondió Edison Flores en una de sus historias de Instagram. El volante vota en la Institución Educativa 2022 Sinchi Roca en Comas.