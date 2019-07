Edison Flores: El emotivo mensaje de su novia Ana Siucho tras perder la Copa América ante Brasil

Ana Siucho , novia de Edison Flores no pudo estar con él en la final de la Copa América 2019 , pero a través de las redes sociales ha demostrado el gran amor que siente por el integrante de la selección peruana y que está con él en las buenas y en las malas, por ello tras la derrota ante Brasil en el Maracaná le envió un emotivo mensaje a su futuro esposo.



"Eres y serás mi ídolo. Gracias por luchar hasta el final, por nunca rendirte. Ahora toca levantarse y continuar. Estaré contigo siempre y más aún en las peores. Te amo y no me cansaré de decirlo", escribió Ana Siucho en su cuenta de Instagram.



Inmediatamente, el mensaje tuvo cientos de 'me gusta' en la mencionada red social y más de 170 comentarios.

Novia de Edison Flores le envía tierno mensaje en redes sociales. Novia de Edison Flores le envía tierno mensaje en redes sociales.

Perú cayó 3-1 ante Brasil en la final de la Copa América 2019 , donde Edison Flores integró la lista los once integrantes de la selección peruana que jugaron este último partido en el Maracaná de Río de Janeiro.



Hace unos días, la novia de Edison Flores tuvo que soportar las críticas de algunos usuarios en las redes sociales que la tildaron de 'ridícula' y de no llevarse bien con su futura suegra. La joven no se quedó callada y respondió con todo.