Edison Flores: Así se entusiasmó entrenador con su llegada a Monarcas Morelia [VIDEO y FOTOS] 

No importó su derrota ante las Chivas de Guadalajara por la Copa MX. Roberto Hernández, entrenador deMonarcas Morelia , hizo su primer comentario sobre la llegada de Edison Flores , la nueva esperanza de la 'Monarquía'.



" Edison Flores es un gran jugador. De talla internacional que ya estaba jugando en Europa. Lo habíamos hablado con anterioridad, era un rumor y ahora es una realidad. Hay que arreglar cuanto antes su situación migratoria para poder contar con él, es un chico que nos ilusiona mucho", dijo el DT de Monarcas Morelia ante la pregunta de la prensa.



Pero el estratega de Monarcas Morelia tiene muchas expectativas con lo que puede aportar Edison Flores y espera hacerlo debutar cuanto antes en la Liga MX y la Copa MX "Tiene un gran talento y es un jugador más que se integra a nuestra plantilla para aspirar a nuestros objetivos. No se me quitan de la cabeza, quiero seguir insistiendo en que vamos por las 2 competencias hasta que se termine el tiempo y estoy contento con la llegada de Edison Flores porque es un jugador que nos va a aportar mucho talento".



Pero Robereto Hernández ya tiene en mente el día exacto para el debut de Edison Flores con Monarcas Morelia y sería este viernes 31 de agosto, cuando se juegue la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX ante el Querétaro. Los 'Canarios' marchan en el cuarto lugar de la tabla con 12 unidades, mientras que los Gallos Blancos esta en la séptima casilla.