Edison Flores casi marca golazo: Le pegó un bombazo en primera en el Perú vs Brasil en amistoso FIFA

Edison Flores casi anota un golazo en el partido Perú vs Brasil , en duelo amistoso internacional por fecha FIFA, que se disputó en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.



Un rechazo de Brasil, terminó con el balón en el aire, y con dirección al buen Oreja Flores, que se atrevió y sin dudarlo le pegó en primera, pero por poco no marca el primero del partido.



El disparo de Oreja Flores fue espectacular y exigió al golero de Brasil, que despejó el tiro de esquina para la selección peruana.



