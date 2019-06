Edison Flores: "He practicado los penales, como todos mis compañeros" |VIDEO |FOTOS

Edison Flores es el jugador más querido de la selección peruana , no por su carisma, sino por su entrega en cada partido que llevo a la selección al mundial de Rusia. Hoy, en la Copa América 2019 , 'Orejas' tiene la pista libre para el retorno al equipo del 'Tigre', tras el amargo retorno de Jefferson Farfán y desde hace dos días solo sueña con camisetas celestes .



"He tenido una comunicación privada con el profesor y me deja tranquilo. Uno quiere jugar siempre, pero estoy tranquilo de saber que estoy en una selección con grandes jugadores y me queda claro que el que entra tiene que ser el mejor", dijo Edison Flores.



Pelear la clasificación de la selección peruana a las semifinales de la Copa América 2019, no será fácil y orejas está preparado para todo. "Los penales los practico para estar preparados si me toca que el profesor me llame para patear , como lo practican todos mis compañeros", añadió el popular 'Orejas'.



#EnVivo 📹 Edison Flores, volante de Perú🇵🇪: "Voy a estar preparado para cuando el profesor disponga. Práctico los penales para estar listo si se llega a esa definición"#CopaAmericahttps://t.co/LCei2wRLxZ pic.twitter.com/tAzU74F6B6 — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) 26 de junio de 2019

Edison Flores conferencia de prensa 1

La presión de las redes sociales para Edison Flores no son una cosa nueva y asegura tener una corre ancha. "Siempre habrá críticas fuertes y estoy preparado para eso. Siempre se habla sobre mi titularidad, pero estoy tranquilo porque estoy en una selección y trato de estar lo más feliz, para eso llevarlo al campo", dijo el volante de la selección peruana.



Edison Flores conferencia de prensa 2

Asimismo, dijo respetar mucho la decisión del entrenador para su regreso al equipo. "Nunca he sido indiscutible en el equipo creo que en el grupo algunos nombres cambiaron, decisión del técnico que trata de hacer lo mejor para tener una buena Copa América y en este partido tenemos que dar lo mejor y salir con todo", finalizó.