Desde Collique, Comas, para todo el mundo. El volante de la selección peruana, Edison Flores, es ahora uno de los símbolos de la ‘Bicolor’. Sus inicios en el fútbol profesional son recordados cuando ganó la Copa Libertadores Sub 20 en el 2011 con Universitario de Deportes, y demás, fue elegido el mejor jugador del torneo, cuya final se disputó ante Boca Juniors en el Estadio Monumental.

Luego de su debut profesional con Universitario de Deportes, con goles y buenas actuaciones, vino la propuesta del extranjero y fue transferido al Villarreal B de España en el año 2012. Aquella venta fue celebrada por los peruanos y sobre todo por la escuela Héctor Chumpitaz, academia del mítico ‘Capitán de América’ en donde se formó el zurdo durante unos 6 años, antes de ser llevado a la ‘U’.

“Cuando recién llegó Edison Flores, era un flaquito, chiquitito, parecía una ratita. Era bien menudito. Es más, cuando lo fuimos a registrar era dos años menor de la edad permitida para la categoría en la que iba a participar. Por eso, en un primer momento, no se le pudo registrar”, recuerda ‘Tito’ Chumpitaz.

“Al ser dos años menor de la categoría permitida, en un primer momento, tuvimos dudas en inscribirlo en la academia. Pero se le hizo pasar unos exámenes físicos y respondió muy bien. Por eso se quedó. Edison Flores regalaba dos años a los de su categoría, era menor”, añade Chumpitaz.

Otro detalle, que no es menor, recuerda nítidamente el progenitor de Héctor Chumpitaz, del actual jugador del DC United de la MLS, “Desde esa edad, desde chiquito, Edison Flores ya era un profesional. Los entrenamientos estaban programados para las 4 de la tarde, pero él estaba desde las 3 de la tarde paradito al costado de la cafetería acompañado de su abuelo, esperando la práctica” dice Chumpitaz.

EL DÍA QUE LO BAUTIZARON

El popular volante de la selección peruana, Edison Flores, es conocido como ‘Orejas’ Flores. Según nos cuenta Chumpitaz esa chapa se la ponen en su escuela mientras hacía las divisiones menores en el complejo Héctor Chumpitaz que se ubica en Trapiche, Comas.

“En la escuela se le pone la chapa de ‘Orejitas Flores’. Sabes, eso es parte del fútbol, es como en el barrio, cuando te ponen los apelativos. Y desde ese día quedó con ese sobrenombre que hasta ahora lo acompaña”, relata Chumpitaz.

La escuela de Héctor Chumpitaz había firmado un convenio para representar al club San Martín en las divisiones menores. Así sucedió y el convenio se cumplió. Una vez que se acabó el convenio la Escuela recomendó a Edison Flores a San Martín, pero no tuvo mayor suerte.

Edison Flores siguió en la academia Héctor Chumpitaz entrenando día a día mientras que apareciera una oportunidad para seguir su sueño de ser un futbolista profesional. Esa posibilidad llegaría pronto y sería en el club Universitario de Deportes.

“Yo lo llevé a Edison Flores a Universitario. Legué a un acuerdo con la ‘U’ en la que ante una venta al exterior, a la academia le correspondía el 20% del pase y el 80% era para Universitario. Es más, firme el convenio y me quedé satisfecho confiando en los dirigentes que eran mis amigos”, expresó Chumpitaz.

LE HICIERON EL AVIÓN

Pasaron los años y un día llegó la propuesta desde España a Universitario por Edison Flores. La operación de venta se hizo y en la academia de Héctor Chumpitaz celebraban que uno de sus jugadores formados en su casa pegaba el salto a Europa, eso también significaba el ingreso de un dinero para seguir impulsado la salida de nuevos talentos.

“Al momento que fui a cobrar el porcentaje que le correspondía a la academia había desaparecido el contrato, y cuando apreció sólo había mis firmas y no la de los dirigentes de ese momento. Me hicieron el avión y uno de los responsables es mi amigo ‘Pancho’ Gonzales. Entre todos los dirigentes se tiraban la pelota y me cansé de reclamar”, añade el también entrenador.

SIGUEN ESPERANDO A FLORES

El tiempo pasó y los problemas de los porcentajes entre el club que lo formó y Universitario de Deportes estaban ajenos a Edison Flores. Pero el volante de la selección peruana muy consciente de sus orígenes un día se acercó para darles un mensaje a sus mentores.

“Un día Edison Flores me llamó y vino a la academia. Ya estaba enterado del impase que había sucedido con Universitario. Por lo que me dijo: Yo sé de dónde salí, Tito, y voy a resarcir a mi academia que me formó, fueron sus palabras. Hasta ahorita lo sigo esperando”, añadió Chumpitaz.

El propio ‘Tito’ Chumpitaz aclaró que el tema no se trata de pedir dinero para él ni para su padre sino se trata de seguir trabajando en menores para promover a más jugadores de bajos recursos.

“No pedimos dinero para mi familia, mi padre tiene su vida asegurada y nosotros también. La razón de ser de una academia es que se necesita del apoyo económico para seguir sacando jugadores, ellos son becados, no pagan nada. Para poder sostener eso se necesita que los jugadores, que puedan llegar a la profesional, dejen un dinero para sacar a otros. Así funciona esto”, finalizó.

