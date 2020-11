A través de su cuenta de Instagram, el futbolista Edison Flores se manifestó sobre la difícil situación política y social que afronta el Perú tras la muerte de dos jóvenes en las protestas que se realizaron anoche contra el Gobierno de Manuel Merino.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo que las manifestaciones han dejado también, hasta el momento, 94 personas heridas, de las cuales 63 están siendo atendidas en diversos nosocomios del país.

Al respecto, Edison Flores no pudo mantenerse alejado de la coyuntura y expresó su sentir, pese a que muchos usuarios le sugirieron que ‘mejor se dedique al futbol’.

“Muchas personas me dirán ´zapatero a tu zapato', ‘tú qué sabes si solo eres de fútbol’. No me digan que no hable, no saben qué dolor se siente. Soy de barrio, no tuve la mejor educación, pero me enseñaron los derechos, los valores, que me hacen ser como la gente que luca cada día y más ahora. Lo siento amigos, conocidos y familiares que no comparten mi pensamiento, pero soy del pueblo y moriré siendo del pueblo. Tal cual, no quiero ser diferente", escribió el ‘Orejas’.