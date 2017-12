Edison Flores: Mira el conmovedor regalo de Navidad que le hizo a esta niña [VIDEO]

Edison Flores es uno los jugadores más queridos en la selección peruana, no solo por sus importantes goles camino a Rusia 2018, sino por su sencillez algo que lo ha identificado con el pueblo. Esta vez el popular orejas tuvo un detalle admirable, regalándole una feliz Navidad a una niña que siguió con emoción cada partido suyo con la 'Blanquirroja'.



Una ONG se contactó con Edison Flores quien se enteró la historia de Melissa una pequeña de once que lucha día adía contra la leucemia, pero que durante las Eliminatorias siempre encontró momentos de alegría con la selección peruana y que tuvo todo el año el deseo de conocer a su ídolo y la llegada de la Navidad ha sido el momento perfecto para cumplir este deseo.



Edison Flores llegó en su propio a la casa de Melissa, y con la ayuda de otros cómplices ingresó hasta el hogar de la pequeña con disfrazado como un muñeco de 'Orejas'. El futbolista llegó con panetón y un regaló, pero la pequeña no imaginaba quien estaba debajo del disfraz.



La emoción se desbordó en todo el hogar cuando Edison Flores se sacó la enorme cabeza de disfraz y el rostro de sorpresa de Melissa conmovió hasta el propio jugador que no dudó en abrazar a la pequeña, tomarse una foto juntos y desearle una feliz Navidad y mucha fuerza en su recuperación. El jugador colgó este inolvidable momento en sus redes sociales.