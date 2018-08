Edison Flores: Esta fue su promesa a los hinchas de Monarcas Morelia [VIDEO Y FOTOS] 

La primera charla fue de reconocimiento. Edison Flores Tuvo su contacto inicial con la prensa y los hinchas de Monarcas Morelia ante quienes se mostró satisfecho por llegar a un equipo con tradición de jugadores peruanos y junto a ellos conseguir el ansiado título de la Liga MX.



"Me gustó mucho el interés que mostró el Monarcas Morelia por mí, eso influyó más que todo para la decisión de venir aquí. Además, que cuente con peruanos (Como Irven Ávila y Ray Sandoval) es un plus más", comentó Edison Flores ante la prensa mexicana.



Después hablaría el popular 'Orejas' sobre las características de su juego: "Soy un volante ofensivo que juega por el lado izquierdo, me gusta dar buen pase y estar a la expectativa del gol. Pero, yo vengo a sumar y jugaré donde el entrenador de Monarcas Morelia considere que rindo mejor", agregó.



Edison Flores sobre su incorporación a @FuerzaMonarca:



“Mi competencia es buena, es sana y también me hace exigirme más para poder estar en el once titular. Vengo acá a aportar y a ayudar”. 〽️ pic.twitter.com/mt1DbjpWvp — PressPort (@PressPortmx) 29 de agosto de 2018

La presencia de sus compañeros y compatriotas en el equipo ayudarán a la adaptación y espera estar ala altura de otro peruano que se fue como ídolo del club. "Sé que Raúl Ruidíaz es muy querdio aquí. (...) Monarcas Morelia es un equipo muy seguido en Perú, les ha ido muy bien a los peruanos y quiero tener éxito acá.", reconoció Edison Flores.



Edison Flores se presentó ante los medios de comunicación y aseguró que la Liga Mexicana es ideal para el crecimiento de los jugadores peruanos pic.twitter.com/ksbWIk7THb — León Iturbide (@Leon_Iturbide) 29 de agosto de 2018

"Hay jugadores de buen pie, rápidos y ofensivos, mi competencia es buena, sana y también hace exigirme para estar en el once titular. Vengo a demostrar lo mio, a aportar y poder levantar al equipo que esta muy bien", aseguró Edison Flores solo a la espera de su debut en la Liga MX este viernes con Monarcas Morelia, ante Querétaro.